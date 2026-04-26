Αναστασίου: «Σημαντικό ότι κρατήσαμε το μηδέν στην άμυνα»

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού ανέφερε πως είναι σημαντικό ότι η ομάδα του κράτησε το μηδέν στην άμυνα μετά από καιρό.

Ο Γιάννης Αναστασίου τόνισε επίσης πως στο επόμενο παιχνίδι εναντίον της Κηφισιάς το επόμενο Σάββατο η ομάδα του πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω.

«Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι αφού είχαμε δύο μη θετικά αποτελέσματα. Θέλαμε το θετικό αποτέλεσμα σήμερα. Και οι δύο ομάδες είχαν τρομερό άγχος. Σημαντικό το μηδέν στην άμυνα μετά από καιρό. Προχωράμε, έχουμε 5 παιχνίδια ακόμη.

Στην έδρα μας το επόμενο Σάββατο θα είναι άλλο το παιχνίδι. Πρέπει να δούμε το πώς θα είμαστε γιατί θέλουμε τους βαθμούς. Είναι δύσκολη περίοδος γενικά για όλες τις ομάδες. Πολύ δύσκολο το επίπεδο της απόδοσης και της ποιότητας να μείνει ίδιο».