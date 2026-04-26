Αναλαμβάνοντας την Τότεναμ εν μέσω μιας εξαιρετικά τεταμένης ατμόσφαιρας, ο Ρομπέρτο ​​Ντε Ζέρμπι κάνει ό,τι μπορεί για να «αναζωογονήσει» μια ομάδα που έχει χάσει εντελώς την αυτοπεποίθησή της.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», ο Ιταλός προπονητής επέλεξε μια... αντισυμβατική προσέγγιση για να «ξυπνήσει» τους παίκτες του, οι οποίοι δίνουν την «μάχη» της παραμονής.

Για να το πετύχει αυτό, ο Ντε Τζέρμπι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία ψυχολογικών εργαλείων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δείξει στους παίκτες του συλλογές με τις καλύτερες στιγμές τους... στο YouTube.

«Πρέπει να παραμείνουμε θετικοί και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμόμαστε τι κάνουμε καλύτερα», εξήγησε πριν προσθέσει: «Τα λόγια δεν είναι πάντα αρκετά. Μερικές φορές στέλνω βίντεο, μερικές φορές μιλάω, μερικές φορές κάνω κάτι άλλο».

Ο Ιταλός προπονητής τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της αναβίωσης αναμνήσεων ατομικής επιτυχίας, αναφέροντας το παράδειγμα του Ράνταλ Κόλο Μουάνι, ο οποίος επανατοποθετήθηκε στην δεξιά πτέρυγα αφού έλαμψε σε εκείνη τη θέση στην Άϊντραχτ Φρανκφούρτης. Είναι μια άτυπη αλλά σκόπιμη προσέγγιση, ειδικά επειδή η Τότεναμ έχει μόνο λίγους αγώνες να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Και όπως φαίνεται, το «μυστικό» του Ντε Τζέρμπι έχει αποτέλεσμα, καθώς η Τότεναμ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από την έδρα της Γουλβς, διατηρώντας τις ελπίδες της για παραμονή στα «σαλόνια» του αγγλικού πρωταθλήματος.