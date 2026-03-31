Γυρίζει σελίδα με Ντε Τσέρμπι στον πάγκο

Έτοιμη να γυρίσει σελίδα δείχνει η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Ιταλός προπονητής έχει ήδη αποδεχθεί πρόταση συνεργασίας μεγάλης διάρκειας και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ανακοίνωση. Ο Ντε Τσέρμπι ήταν εξ αρχής το πρώτο όνομα στη λίστα των «Spurs» για τη διαδοχή του Ιγκόρ Τούντορ.

Στα 46 του χρόνια, ο έμπειρος τεχνικός καλείται να αναλάβει μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς η Τότεναμ βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία της Premier League και παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο Ντε Τσέρμπι παραμένει χωρίς ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν αποχώρησε από τη Μαρσέιγ. Στο παρελθόν έχει περάσει από Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ και Μπράιτον, με την τελευταία να αποτελεί το «διαβατήριό» του για την ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Η πιθανή άφιξή του στο Λονδίνο σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την Τότεναμ, που αναζητά σταθερότητα και αγωνιστική ανάκαμψη.