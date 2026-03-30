H Μοντερέι του Μαρσιάλ θέλει τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της!

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, μετά την λύση της συνεργασίας του με την Σεβίλλη αναζητάει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας και τα σενάρια για επιστροφή στο Μεξικό φουντώνουν.

Όπως αναφέρουν εγχώρια ΜΜΕ, η Μοντερέι έχει ψηλά στην λίστα της τον Ματίας Αλμέιδα, με τους Μεξικανούς να είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση συνεργασίας στον Αργεντινό προπονητή.

Αν, μάλιστα προχωρήσουν οι επαφές και ο Αλμέιδα αποδεχθεί την πρόταση της Μοντερέι, τότε θα σμίξει ξανά με τον Άντονι Μαρσιάλ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην θητεία του στην ΑΕΚ.

Ο Αλμέιδα έχει εμπειρία από το μεξικανικό πρωτάθλημα, αφού είχε βρεθεί στον πάγκο της Γουαδαλαχάρα από το 2015 έως το 2018, για να ακολουθήσουν οι θητείες σε Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, ΑΕΚ και Σεβίλλη.