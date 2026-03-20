UEFA: Ξεκίνησε έρευνα για τον τραυματισμό του Νόα Λανγκ

Η UEFA ξεκίνησε έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός της Γαλατασαράι, Νόα Λανγκ, κατά τη διάρκεια της ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League, όπου η πρωταθλήτρια Αγγλίας κέρδισε με σκορ 4-0.

Ο Νόα Λανγκ, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον δεξί του αντίχειρα, αναγκάζοντας να εγκαταλείψει το γήπεδο με φορείο.

Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μια βαθιά πληγή και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά την επέμβαση, ο ίδιος ο Λανγκ μοιράστηκε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό: «Συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Η χειρουργική μου επέμβαση πήγε καλά, σας ευχαριστώ όλους».

Σύμφωνα με το The Athletic, η UEFA έχει ήδη σχολιάσει την υπόθεση. Ένας εκπρόσωπος της δήλωσε ότι «η UEFA ανέλυσε τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατυχές ατύχημα που υπέστη ο παίκτης της Γαλατασαράι, Νόα Λανγκ. Η διάταξη του γηπέδου και τα πάνελ LED σε όλους τους επερχόμενους αγώνες θα επανεξεταστούν για να εντοπιστούν παρόμοιοι πιθανοί κίνδυνοι και θα ζητηθεί από τους συλλόγους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί. Ευχόμαστε στον Νόα Λανγκ ταχεία ανάρρωση».

Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ, αρχηγός της Λίβερπουλ και συμπατριώτης του Λανγκ, ανέφερε: «Ήταν ένα μεγάλο ατύχημα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο, ήταν απλώς ένα ατύχημα. Μίλησα μαζί του, ελπίζω να επιστρέψει στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό, επειδή τον χρειαζόμαστε αν έρθει στην εθνική ομάδα την επόμενη εβδομάδα».