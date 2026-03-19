Η Νότιγχαμ Φόρεστ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι (0-3) για να περάσει στα προημιτελικά του Europa League μετά το 1-2 με την Μίντιλαντ σε κανονική διάρκεια και παράταση. Πόρτο ή Στουτγκάρδη ο επόμενος αντίπαλος.

Η Νότιγχαμ είχε χάσει 0-1 από την Μίντιλαντ εντός έδραςκαι… έτρεχε, όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 41’ με κεφαλιά του Ντομίνγκες έπειτα από πρώτη του Μιλένκοβιτς. Στο 52’ ο Γιέιτς με τρομερό αριστερό εκτός περιοχής έδωσε σκορ πρόκρισης στην Φόρεστ, όμως στο 82’ με βολέ μέσα από την περιοχή ο Έρλιτς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, δεν άλλαξε τίποτα και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές στους πέναλτι, όπου οι Άγγλοι ήταν πιο ψύχραιμη και τσέκαραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκιμπς-Γουάιτ. Γκολ. 1-0 η Φόρεστ

Τσο. Δοκάρι. Μένει το 1-0

Σανκαρέ. Γκολ. 2-0 η Φόρεστ

Σιμσίρ. Δοκάρι. Μένει το 2-0

Νίκο Γουίλιαμς. Γκολ. 3-0 η Φόρεστ

Τσιλούφια. Άουτ. Πέρασε η Φόρεστ