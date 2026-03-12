Δέκα πράγματα που δεν γνωρίζεις για τη Μπέτις

To σφαιρόποδο, οι Ρωμαίοι και οι Σκωτσέζοι, ο βασιλιάς, οι γλιστρίδες και η Ηλιούπολη της Σεβίλλης.

Το ποδόσφαιρο της Ανδαλουσίας είναι από τα πιο παθιασμένα της Ευρώπης. Η αποψινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Ρεάλ Μπέτις Μπαλομπιέ όπως είναι το πλήρες όνομά της, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κουλτούρας. Ο σύλλογος της νότιας πλευράς της Σεβίλλης έχει διαγράψει μια διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις: μεγάλες στιγμές και δύσκολες περιόδους, τίτλους αλλά και υποβιβασμούς. Παρ’ όλα αυτά, η Μπέτις διατηρεί έναν ιδιαίτερο μύθο γύρω από το όνομά της. Δέκα πράγματα που δεν είναι ευρέως γνωστά γι’ αυτήν θα μας βοηθήσουν να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

1. Το όνομα «Μπέτις» προέρχεται από τη ρωμαϊκή εποχή

Η λέξη «Betis» έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ με το όνομα Baetis, από το οποίο πήρε το όνομά της και η επαρχία Baetica της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος στις αρχές του 20ού αιώνα, οι ιδρυτές επέλεξαν το όνομα για να συνδέσουν την ομάδα με την ιστορική ταυτότητα της περιοχής γύρω από τη Σεβίλλη. Έτσι η Μπέτις κουβαλά στο όνομά της μια ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα.

2. Το «Balompié» είναι μια καθαρά ισπανική λέξη για το ποδόσφαιρο

Στο πλήρες όνομα της ομάδας η λέξη «Balompié» αποτελεί μια ιδιαιτερότητα. Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχε στην Ισπανία μια προσπάθεια να αντικατασταθούν οι αγγλικοί όροι του ποδοσφαίρου με ισπανικές λέξεις. Έτσι δημιουργήθηκε η λέξη «balompié» από το balón (μπάλα) και το pie (πόδι). Παρότι η λέξη δεν χρησιμοποιείται πλέον συχνά στην καθημερινότητα, η Μπέτις τη διατήρησε στην επίσημη ονομασία της, κρατώντας μια μικρή γλωσσική παράδοση του ισπανικού ποδοσφαίρου. Το οποίο σε ακριβή μετάφραση σημαίνει… «σφαιρόποδο» και όχι ποδόσφαιρο!

3. Το «Real» προστέθηκε χάρη σε βασιλική αναγνώριση

Το 1914 ο βασιλιάς της Ισπανίας Αλφόνσο ΙΓ’ έδωσε στον σύλλογο τον τίτλο «Real», που σημαίνει «βασιλικός». Από τότε το βασιλικό στέμμα εμφανίζεται στο έμβλημα της ομάδας, όπως συμβαίνει και με άλλους ισπανικούς συλλόγους που είχαν την εύνοια του θρόνου, φυσικά με πιο γνωστό αυτόν της Ρεάλ Μαδρίτης. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος της ταυτότητας της ομάδας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και δεν αλλάζει καθόλου τον λαϊκό της χαρακτήρα.

4. Τα ίδια πρωταθλήματα με τη Σεβίλλη

Η Μπέτις μπορεί να μην έχει την ευρωπαϊκή πορεία της Σεβίλλης, ωστόσο στους τοπικούς τίτλους πρωταθλητή είναι ισόπαλες. Η Μπέτις έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Λα Λίγκα τη σεζόν 1934-35, σε μια από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιστορίας της. Ο μεγάλος αντίπαλός της, η Σεβίλλη, έχει κατακτήσει πολλούς ευρωπαϊκούς τίτλους αλλά την κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος μόνο μια φορά επίσης, το 1945-46. Για τους φίλους της Μπέτις αυτό παραμένει μέχρι σήμερα ένα ιστορικό κατόρθωμα και μια αφορμή για… τρολάρισμα

5. Το σύνθημα «Viva el Betis manque pierda» εκφράζει μια ολόκληρη φιλοσοφία

Η φράση «Viva el Betis manque pierda» σημαίνει «Ζήτω η Μπέτις ακόμη κι αν χάσει». Πρόκειται για ένα σύνθημα που έχει γίνει σχεδόν φιλοσοφία ζωής για τους οπαδούς της ομάδας. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι η αγάπη για τον σύλλογο δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Στον κόσμο του σύγχρονου ποδοσφαίρου, όπου η επιτυχία συχνά θεωρείται το μοναδικό κριτήριο, το σύνθημα αυτό δίνει στη Μπέτις μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Το σύνθημα καθιερώθηκε τις (πολλές για ιστορικό σύλλογο) στιγμές πίκρας, που η Μπέτις γνώρισε τον υποβιβασμό.

6. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι είναι ο μακροβιότερος προπονητής της ιστορίας της

Η πιο σταθερή προπονητική περίοδος στην ιστορία του συλλόγου συνδέεται με τον νυν τεχνικό της Μανουέλ Πελεγκρίνι. Από τότε που ανέλαβε την ομάδα το 2020, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ παραμονής στον πάγκο της Μπέτις, γράφοντας ιστορία ως ο μακροβιότερος προπονητής της. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Ούγγρος προπονητής Φέρεντς Σούσα,ο οποίος είχε επίσης αφήσει έντονο αποτύπωμα στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας του τη δεκαετία του 1980.

7. Τα πράσινα και λευκά χρώματα έχουν σκωτσέζικη επιρροή

Οι χαρακτηριστικές πράσινες και λευκές ρίγες της φανέλας έχουν μια απρόσμενη καταγωγή. Ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εμφάνισης της ομάδας είχε σπουδάσει στη Σκωτία και είχε εντυπωσιαστεί από τις φανέλες της Σέλτικ. Όταν επέστρεψε στη Σεβίλλη πρότεινε να υιοθετηθούν τα ίδια χρώματα. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και έτσι η Μπέτις απέκτησε την εμφάνιση που τη χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα.

8. Ο πρόεδρος της ομάδας είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας

Ο σημερινός πρόεδρος της ομάδας, Άνχελ Χάρο Γκαρθία, δεν προέρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι συνιδρυτής και βασικό στέλεχος της ισπανικής τεχνολογικής εταιρείας Grupo Secuoya, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών και των μέσων ενημέρωσης. Θεωρείται οικονομικά εύρωστος επιχειρηματίας και η παρουσία του στη διοίκηση της Μπέτις συνδέεται με μια πιο οργανωμένη οικονομική διαχείριση του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

9. Η Μπέτις θεωρείται ιστορικά η ομάδα των λαϊκών στρωμάτων

Το ντέρμπι της πόλης με τη Sevilla FC είναι ένα από τα πιο έντονα της Ευρώπης, αλλά πίσω από την αντιπαλότητα κρύβεται και μια κοινωνική διάσταση. Παραδοσιακά η Μπέτις θεωρείται η ομάδα των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων της Σεβίλλης, ιδιαίτερα των συνοικιών στα νότια της πόλης. Αντίθετα, η Σεβίλλη είχε συνδεθεί ιστορικά με πιο εύπορα κοινωνικά στρώματα. Αν και σήμερα οι διαφορές αυτές έχουν αμβλυνθεί, η ταυτότητα της «λαϊκής ομάδας» παραμένει βασικό στοιχείο της κουλτούρας της Μπέτις. Οι οπαδοί της Σεβίλλης αποκαλούν αυτούς της Μπέτις «verdolagas», δηλαδή… γλιστρίδες, από το πράσινο χρώμα τους και από το ότι δεν σταματούν να φωνάζουν στην εξέδρα ανεξάρτητα από το σκορ.

10. Η παραδοσιακή της έδρα βρίσκεται στην περιοχή Ηλιούπολη της Σεβίλλης

Η φυσική κατοικία της ομάδας είναι το Estadio Benito Villamarín, που βρίσκεται στη συνοικία… Ηλιούπολη (Heliópolis) της Σεβίλλης. Το γήπεδο πήρε το όνομά του από τον ιστορικό πρόεδρο Benito Villamarín και αποτελεί το παραδοσιακό σπίτι της Μπέτις εδώ και δεκαετίες. Η ομάδα δεν αγωνίζεται τώρα σε αυτό, έχουν ξεκινήσει μεγάλες εργασίες ανακαίνησης που θα διαρκέσουν μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.