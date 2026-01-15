Σφιντέρσκι: «Eίμαστε στα ημιτελικά αλλά έχουμε σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, μίλησε για την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και τα σημαντικά ματς που έχει μπροστά του το Τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σημαντικό παιχνίδι, μεγάλη νίκη. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Συνολικά, νομίζω το ελέγξαμε, είμαστε χαρούμενοι με την εμφάνισή μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να επικεντρωθούμε στο Κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ.

Κάθε νίκη σου δίνει αυτοπεποίθηση. Το ’26 ξεκίνησε καλά με δύο νίκες με 3-0. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Τώρα είμαστε στα ημιτελικά, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά.

Απόψε παίξαμε με δύο επιθετικούς, ο Άρης ίσως δεν το περίμενε, τον αιφνιδιάσαμε στα πρώτα λεπτά. Πήραν για λίγο τον έλεγχο μετά το 35′, αλλά μετά ανακτήσαμε τα ηνία, σκοράραμε δεύτερο τέρμα και πήραμε το ματς».