Παπαδόπουλος: «Αν πάμε στον τελικό θα είναι κάτι απίθανο»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος ήταν χαρούμενος από την πρόκριση της ομάδας του απέναντι στην Κηφισιά (2-0) και τόνισε πως εφόσον πάνε στον τελικό θα είναι κάτι απίθανο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι ένα δύσκολο βήμα να πάμε στον τελικό, αλλά και εδώ που φτάσαμε ήταν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στη League Phase είχαμε δύσκολους αντιπάλους και καταφέραμε να φτάσουμε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν πολύ αργό, κάτι που δεν μας βολεύει αυτός ο ρυθμός. γιατί μας αρέσει να παίζουμε πιο γρήγορα.

Το πρώτο γκολ μας έδιωξε το άγχος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μας κατέβαλε, γιατί τα συναισθήματα τω παικτών μου παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Κινδυνέψαμε μόνο σε μία φάση, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν κάνει περήφανη την πόλη και τους δικούς τους ανθρώπους που τους αγαπάνε. Μένει ένα ακόμα δύσκολο βήμα, αλλά θα το παλέψουμε και θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητες μας, για να φτάσουμε στον τελικό που θα είναι κάτι απίθανο. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στα ημιτελικά μετά από 41 χρόνια.

Θέλω να αναφερθώ και στον Γιώργο Κάτρη που ήταν το τελευταίο παιχνίδι μαζί μας και θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα και εκεί που θα πάει να τον προσέχουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να είναι στην Εθνική Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνουν το παιχνίδι και να μην έχουν κανένα άγχος».