ΠΑΟΚ Β: Ντύνεται στα «ασπρόμαυρα» ο Κάρλος Χιμένεθ

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των Ισπανών, πως βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 22χρονο δεξιό μπακ Κάρλος Χιμένεθ, που αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μία κίνηση με προοπτική από τον Δικέφαλο, ο οποίος αναμένεται να «ντύσει» στα ασπρόμαυρα τον Κάρλος Χιμένεθ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της αναπτυξιακής ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Από πλευράς ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ των Ισπανών, αναφέροντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού.

Ο «συνδετικός» κρίκος μεταξύ των δύο πλευρών είναι ο Ντάνι Πονζ, που είχε παίκτη τον Χιμένεθ στην Ουνιονίστας Σαλαμάνκα τη σεζόν 2023-24.

Ο 22χρονος Ισπανός αγωνίζεται κυρίως ως δεξί μπακ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού αν παραστεί ανάγκη, ενώ αρχικά προορίζεται για τον ΠΑΟΚ Β με δυνατότητα «προαγωγής» στην πρώτη ομάδα.

Όπως φαίνεται ο Χιμένεθ θα αποτελέσει τη δεύτερη κίνηση με φόντο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ, μετά τον Ιωάννη Σαρρή, που ήρθε τις προηγούμενες μέρες από τη Μόντενα.