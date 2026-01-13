ΜΜΕ Ισπανίας: «Στον ΠΑΟΚ του Πονζ ο Κάρλος Χιμένεθ»

Τα ισπανικά Μέσα ασχολούνται με τον Δικέφαλο και τον Κάρλος Χιμένεθ, δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης Β, με τον Ντάνι Πονζ, προπονητή του ΠΑΟΚ Β να αποτελεί τον «συνδετικό» κρίκο.

Ο 22χρονος Ισπανός μπακ αγωνίζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, προερχόμενος από τα «φυτώρια» της Βαλένθια.

Όπως όλα δείχνουν «προβάρει» τα ασπρόμαυρα και θα αγωνιστεί πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ Β του Ντάνι Πονζ, ο οποίος ήταν και ο συνδετικός «κρίκος» της υπόθεσης.



Έχει περάσει μεταξύ άλλων από τις ακαδημίες των Λεβάντε, Παταγόνα, ενώ αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ουνιονίστας Σαλαμάνκα, από όπου τον εντόπισε ο ΠΑΟΚ μέσω του Ντάνι Πονζ, που ήταν προπονητής στην Ουνιονίστας εκείνη τη σεζόν.

Τη φετινή σεζόν με την Ατλέτικο Μαδρίτης Β στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της Ισπανίας, μετράει τρεις συμμετοχές -όλες ως αλλαγή-, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2027.

