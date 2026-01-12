Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για 959η φορά στην καριέρα του και άνοιξε το... δρόμο στο 42' έπειτα από όμορφη συνεργασία των Ζοάο Φέλιξ και Κομάν. Η αποβολή του Αλ Ακίντι στο 60', τα δυο πέναλτι στο 57' και το 90+2', συν το τέρμα του Κανό στο 81' για την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, υπέγραψαν το τελικό 3-1 στο Ριάντ. Μάλιστα, ο «CR7» έγινε αλλαγή στο 83' και έδειχνε να μην... πιστεύει το αποτέλεσμα του σπουδαίου ντέρμπι.
🚨🚨| CRISTIANO RONALDO AFTER AL HILAL SCORED THEIR THIRD GOAL!!— CentreGoals. (@centregoals) January 12, 2026
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