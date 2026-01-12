Κατάρρευση για την Αλ Νασρ που μέσα σε δυο εβδομάδες βρέθηκε από το +4 στο -7 από την Αλ Χιλάλ που επιβλήθηκε με 3-1 και κάνει κουμάντο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για 959η φορά στην καριέρα του και άνοιξε το... δρόμο στο 42' έπειτα από όμορφη συνεργασία των Ζοάο Φέλιξ και Κομάν. Η αποβολή του Αλ Ακίντι στο 60', τα δυο πέναλτι στο 57' και το 90+2', συν το τέρμα του Κανό στο 81' για την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, υπέγραψαν το τελικό 3-1 στο Ριάντ. Μάλιστα, ο «CR7» έγινε αλλαγή στο 83' και έδειχνε να μην... πιστεύει το αποτέλεσμα του σπουδαίου ντέρμπι.