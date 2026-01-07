Ο ΠΑΟΚ «έβγαλε» μπροστά στα τρία πρώτα πέναλτι τους αμυντικούς του: Η εξήγηση του Λουτσέσκου

Φοβερό, κι όμως... ΠΑΟΚτσήδικο. Το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα, εκεί που ο Δικέφαλος έβγαλε μπροστά στις τρεις πρώτες εκτελέσεις των πέναλτι, τους αμυντικούς του.

Ήταν η βραδιά που ο Δημήτρης Μοναστηρλής έγραψε το «παραμύθι» του, χαρίζοντας την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Μία βραδιά... θρίλερ όμως για τους Θεσσαλονικείς που δεν βρήκαν τρόπο να μετουσιώσουν σε αποτέλεσμα την απόλυτη υπεροχή τους απέναντι στον Ατρόμητο στα 90+ λεπτά του αγώνα.

Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν εμπόδιο τον Μπάκου, που έβαλε τον Ατρόμητο μπροστά στο σκορ, πριν ο Αντρίγια επαναφέρει την ισορροπία. Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε, όπως ήταν αναπόφευκτο, στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Και εκεί ο ΠΑΟΚ τα έκανε… όλα με τον δικό του τρόπο.

Το δίδυμο των στόπερ και ο δεξιός οπισθοφύλακας ανέλαβαν τις τρεις πρώτες εκτελέσεις. Την αρχή έκανε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, δις εύστοχος, δεξί δοκάρι και γκολ στην επανάληψη, πριν δώσει τη σκυτάλη στον Τζόντζο Κένι. Ο Άγγλος μπακ εκτέλεσε δυνατά, ο Κοσέλεφ δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο ΠΑΟΚ είχε απόλυτη ευστοχία.

Τρίτος στη σειρά ήταν ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Πολωνός στόπερ πήρε φόρα και εκτέλεσε ψηλά στο κέντρο, ρίχνοντας τον αντίπαλο πορτιέρε στα δεξιά, ολοκληρώνοντας εντυπωσιακά τη σειρά των αμυντικών. Τα πέναλτι για τους Θεσσαλονικείς έκλεισαν με Τάισον και Γιακουμάκη, καταγράφοντας το απόλυτο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποκάλυψε πως οι ποδοσφαιριστές του εξασκήθηκαν τις τελευταίες δύο - τρεις ημέρες στα πέναλτι, δεδομένου πως είχαν μπροστά τους ένα νοκ άουτ παιχνίδι, χωρίς παράταση, και το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε αυτήν τη δοκιμασία, δεν έπρεπε να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο. Όφειλαν να είναι προετοιμασμένοι, «να έχουν αυτοπεποίθηση και να έχουν... λυθεί στα πέναλτι από τις προπονήσεις», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σημείο που παρουσιάζει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε συνάρτηση με το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ «έβγαλε» μπροστά στα τρία πρώτα πέναλτι τους αμυντικούς του, είναι πως οι ίδιοι αποφάσισαν: «εγώ θα χτυπήσω πρώτος», «εγώ δεύτερος» και και ούτω καθεξής. Ο «στρατηγός» του Δικεφάλου τόνισε ότι σε μια τέτοια ιδιόμορφη συνθήκη, τα κριτήρια καθορίζονται πάντα από τον ίδιο τον παίκτη, το πώς αισθάνεται και την αυτοπεποίθηση που έχει... Και το βασικότερο; Το «καθαρό» μυαλό που έχουν εκείνη τη στιγμή.

Και είναι λογικό, σε αυτά τα ματς που παίζεις φουλ επίθεση, όπως αυτό κόντρα στον Ατρόμητο, οι παίκτες που είναι πνευματικά πιο... ξεκούραστοι, αν μπορεί να επιτραπεί αυτή η έκφραση, να φαντάζουν πιο έτοιμοι για τα πρώτα πέναλτι, είναι οι αμυντικοί. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πράξη.

