Συνεχίζεται η φάση των «16» με δοκιμασίες για Αίγυπτο και Νιγηρία

Με δύο ακόμα αναμετρήσεις συνεχίζεται η φάση των «16» του Κόπα Άφρικα - Η Αίγυπτος απέναντι στο Μπενίν, ενώ η Νιγηρία αντιμετωπίζει τη Μοζαμβίκη

Δύο ακόμα εισιτήρια ψάχνουν κάτοχο σήμερα (5/1), με τα φαβορί (Αίγυπτο και Νιγηρία) να αντιμετωπίζουν Μπενίν και Μοζαμβίκη αντίστοιχα.

Ήδη έχουμε τα δύο πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών με το Μάλι να αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και το Μαρόκο του Ελ Κααμπί το Καμερούν.

Αύριο (6/1) ολοκληρώνεται το «παζλ» των προημιτελικών με τους αγώνες Αλγερία - ΛΔ Κονγκό και Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: