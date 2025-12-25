Η Μίλαν προσφέρει δύο παίκτες στην Γιουβέντους για τον Γκάτι

Οι «ροσονέρι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Φεντερίκο Γκάτι, προσφέροντας και έμψυχα ανταλλάγματα στην Γιουβέντους.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί προσωπική επιλογή του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, αφού ο Ιταλός τεχνικός τον γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή θητεία τους στην Γιουβέντους.

Η διοίκηση της Μίλαν, αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του Αλέγκρι και κατέθεσε πρόταση στην Γιουβέντους για τον Γκάτι, προσφέροντας χρήματα αλλά και δύο ποδοσφαιριστές.

Οι «ροσονέρι» είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν στην Γιουβέντους τον Κόνι Ντε Βίντερ και τον Σαντιάγκο Χιμένες, προκειμένου να πείσουν τους «μπιανκονέρι» να πουν το ναι για την μεταγραφή του Γκάτι.