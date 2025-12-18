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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 2 HD
League Phase, 6η αγωνιστική
ΑΕΚ
ΑΕΚ
3 2
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Universitatea Craiova
UNIVERSITATEA CRAIOVA
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Διαιτητης
  • Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)
  • VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)
  • AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)
Βοηθοι
  • Λέβαν Βαραμισβίλι (Γεωργία)
  • Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία)
Τεταρτος
  • Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)
Σκορερς
  • 66' Βίντα
  • 90'+8 Κουτέσα
  • 90'+15 Γιόβιτς (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
  • 5' Βίντα
Σκορερς
  • 30' Μπαϊράμ
  • 59' Τσικαλντάου
Κιτρινες καρτες
  • 72' Μπαϊαράμ
  • 83' Τελες
  • 94' Ισένκο

Live: ΑΕΚ - Κραϊόβα

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