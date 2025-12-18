Live: ΑΕΚ - Κραϊόβα

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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 2 HD
League Phase, 6η αγωνιστική
League Phase, 6η αγωνιστική
ΑΕΚ
3 2
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
Διαιτητης
- Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)
- VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)
- AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)
Βοηθοι
- Λέβαν Βαραμισβίλι (Γεωργία)
- Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία)
Τεταρτος
- Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)
Σκορερς
- 66' Βίντα
- 90'+8 Κουτέσα
- 90'+15 Γιόβιτς (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
- 5' Βίντα
Σκορερς
- 30' Μπαϊράμ
- 59' Τσικαλντάου
Κιτρινες καρτες
- 72' Μπαϊαράμ
- 83' Τελες
- 94' Ισένκο