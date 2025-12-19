Άλλη Εντελώς Κατάσταση: η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Κραϊόβα, όμως με ένα αδιανόητο comeback και 2 γκολ στις καθυστερήσεις πήρε ασύλληπτη νίκη (3-2), τερματίζοντας 3η στη League Phase του Conference και περνώντας απευθείας στους «16»! Παράλληλα, απέκλεισε τους Ρουμάνους που έπεσαν 25οι.

Τα ντεσιμπέλ στην «OPAP Arena» κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα εξαρχής, καθώς 30 χιλιάδες+ «κιτρινόμαυροι» κατέκλεισαν τη Νέα Φιλαδέλφεια για την σπουδαία αναμέτρηση. Με τη δική τους ενέργεια, η ΑΕΚ μπήκε... φουριόζα και στο 3' ο Κοϊτά πήρε το «ριμπάουντ» στην προσπάθεια του Μαρίν, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι! Στο 10' ο Μάνταλος «σέρβιρε» για τον Βίντα, όμως η κοντινή του κεφαλιά πέρασε δίπλα από την εστία. Ο Πινέδα έπιασε ένα «γεμάτο σουτ», αλλά η κόντρα έστειλε την μπάλα στο πάνω μέρος των διχτύων του Ισένκο στο 19'. Οι Ρουμάνοι ήταν συμπαγείς και περίμεναν την στιγμή τους στο χώρο, όμως μετά το 20' πήραν την κατοχή και ήλεγχαν τις καταστάσεις.

Η... προειδοποίηση της Κραϊόβα ήλθε στο 26', όταν ο Στρακόσα σταμάτησε δύσκολα το σουτ του Ετίμ, ενώ ο Ρέλβας έκανε την προβολή στον Αλ Χαμλαουί προτού εκτελέσει! Τέσσερα λεπτά μετά (30'), οι φιλοξενούμενοι έχτισαν ακόμα μια ωραία επίθεση και προηγήθηκαν σε μια παρόμοια συνθήκη που ξεκίνησε από λάθος κοντρόλ του Πινέδα στα όρια της περιοχής, νέο «στοπ» του Στρακόσα στον Ετίμ, αλλά η μπάλα έφθασε στον Μπαϊαράμ που πλάσαρε από πλάγια θέση για το 0-1 παρά την επαφή του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως τα σουτ των Περέιρα και Γιόβιτς σταμάτησαν σε σώματα στο 35', ενώ είδαν τον Αλ Χαμλαουί να παίρνει μόνος την κεφαλιά που έφυγε άουτ στο 38'. Παράλληλα ο Ισένκο ήταν έτοιμος στα γεμίσματα του Μαρίν από στατικές φάσεις. Το ημίχρονο θα μπορούσε να κλείσει με ακόμα ένα γκολ, με την Ένωση να φθάνει κοντά στην ισοφάριση σε κεφαλιά του Γιόβιτς που έβγαλε στη γραμμή ο Ισένκο στο 45', ενώ δυο λεπτά αργότερα (45+2') το μονοκόμματο βολέ του Τέλες πέρασε ξυστά από την εστία!

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι δυο ομάδες προσέφεραν συγκινήσεις, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει το άγχος, κάτι που φάνηκε στο τελείωμα του Γιόβιτς, από ευνοϊκή θέση, στο 47'. Ο Σέρβος επιθετικός δεν σκόραρε ούτε στο 51', όταν με κεφαλιά «ψαράκι» έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία σε εκτέλεση φάουλ του Περέιρα. Πάνω που η Ένωση πλησίαζε στο 1-1, η Κραϊόβα «ξεδιπλώθηκε» εξαιρετικά, αφού έχασε την κατοχή ο Μάνταλος έξω από τη ρουμάνικη περιοχή, ο Τσικαλντάου πήρε την κόντρα και με δυνατό σουτ έγραψε το 0-2 στο 59', «παγώνοντας» τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επιστράτευσε άμεσα τους Ελίασον-Κουτέσα και μέσω των στατικών φάσεων καραδοκούσε για το... come back. Ο Βίντα ήταν κυριολεκτικά παντού και στόχος στις εκτελέσεις των «κιτρινόμαυρων», όπως στο 65' έπειτα από το κόρνερ του Μαρίν για να μειώσει σε 1-2 με κεφαλιά, νικώντας δυο αντιπάλους ψηλά και τον Ισένκο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έδωσε το έναυσμα, μαζί και ο κόσμος, όμως οι Ρουμάνοι έδειχναν ότι αντέχουν, ενώ στο 81' προκάλεσαν εσκεμμένα μια μικρή διακοπή με αψιμαχίες, σπάζοντας τον ρυθμό. Οι Τέλες και Κουτέσα είδαν από μία κάρτα γι' αυτό, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά που μπλόκαρε ο Ισένκο στο 85' και τα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων «έσπασαν καρδιές»!

Η Ένωση είχε μια «φλύαρη» κατοχή, όμως βρήκε την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου ύστερα από τη σέντρα του Ελίασον και την καρφωτή κεφαλιά του Κουτέσα για το 2-2! «Έκρηξη» στο γήπεδο, παραπάνω χρόνος για παιχνίδι, κόρνερ από τον Κουτέσα και ο συγκινητικός Βίντα κέρδισε πέναλτι που υπέδειξε το VAR στον Γεωργιανό διαιτητή στο 11ο λεπτό! Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά και το 3-2 την ΑΕΚ στα... ουράνια, καθώς σε μικρό διάστημα ανέβηκε από την 9η στην 8η και τελικά στην 3η θέση και απευθείας στους «16» του Conference League!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-1-1): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (77' Πενράις), Πινέδα, Μαρίν (90+1' Γκρούγιτς), Μάνταλος (64' Ελίασον), Περέιρα (64' Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φελίπε Κοέλιο / 3-4-3): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέτσιου, Μπάντελι, Τέλες (90+6' Στεβάνοβιτς), Μεκβαμπισβίλι (90+6' Μόγκος), Τσικαλντάου (80' Χούρι), Μπάνκου, Ετίμ (66' Μόρα), Μπαϊαράμ (80' Κρέτσου), Αλ Χαμλαουί.

*Με τη λήξη, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο τερματοφύλακας Ισένκο, καθώς ήταν σε έξαλλη κατάσταση και δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν ούτε άνθρωποι της Κραϊόβα!