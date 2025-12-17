Σφύριγμα για πέναλτι στον Νίκα, το πήρε πίσω ο διαιτητής με VAR (vid)

Την άσπρη βούλα έδειξε ο διαιτητής υπέρ του Παναθηναϊκού για μαρκάρισμα στον Νίκα, ωστόσο με τη βοήθεια του VAR πήρε πίσω το πέναλτι που έδωσε.

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