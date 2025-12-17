Πρωτοφανές: Τραυματίστηκε και ο Πάντοβιτς κόντρα στην Καβάλα

Απίστευτη ατυχία στον Παναθηναϊκό, που στο 27ο λεπτό του αγώνα με την Καβάλα έχασε με τραυματισμό και τον δεύτερο επιθετικό του!

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι αυτός που ξεκίνησε βασικός στο ματς με την Καβάλα, όμως τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια για κεφαλιά και στο 8ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς, αφού ζαλιζόταν.

Ο Σέρβος ωστόσο δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε 20 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, αφού ένιωσε τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και έγινε και αυτός αλλαγή, με τον Μπόκο να τον αντικαθιστά.

Όλα αυτά την στιγμή που από το ρόστερ του Παναθηναϊκού απουσιάζει για το επόμενο διάστημα και ο Σίριλ Ντέσερς, λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα με τη Νιγηρία.