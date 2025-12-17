Στο… παιχνίδι του πλασαρίσματος και της έδρας ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μαρκό

Ο Δικέφαλος υποδέχεται τη Μαρκό στην Τούμπα ψάχνοντας νίκη και γκολ, ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει του αγώνα μπαράζ.

«Στροφή» στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson για τον Δικέφαλο, ο οποίος μετά από δύο ανεπιτυχή εκτός έδρας αποτελέσματα, υποδέχεται τη Μαρκό στην Τούμπα, ψάχνοντας νίκη, γκολ και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία με τον νέο -ενδιαφέρον- τρόπο διεξαγωγής με League Phase, καθώς ο ΠΑΟΚ στο ακραίο σενάριο της ήττας μπορεί να βρεθεί -με νίκη του Ηρακλή στο Φάληρο- στην 13η θέση και εκτός διοργάνωσης, ενώ με νίκη 4-0 -κάτι αρκετά πιο πιθανό- θα «σκαρφαλώσει» στην 7η θέση που είναι και το... ταβάνι του.

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως κρατάει την τύχη στα «χέρια» του ενόψει του αγώνα μπαράζ που θα διεξαχθεί στις 7 Ιανουαρίου, καθώς με μία νίκη με δύο ή περισσότερα γκολ διαφορά, οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν τον αγώνα αυτό στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, «γλυτώνοντας» το έξτρα ταξίδι και την κόπωση.

Οι «ασπρόμαυροι» όμως δεν θα σταματήσουν εκεί. Θα ψάξουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ για να προσπεράσουν και τον Βόλο, να βρεθούν στην 7η θέση, να υποδεχτούν την Κηφισιά και να «αποφύγουν» την πιθανή διασταύρωση με τον Ολυμπιακό στους «8» του θεσμού.

Ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει επακριβώς το μονοπάτι του μέχρι και τον τελικό, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αγωνιστούν νωρίτερα σε Καβάλα και Φάληρο αντίστοιχα, με τους «πράσινους» να ψάχνουν με τη σειρά τους γκολ.

Αν ο Δικέφαλος τερματίσει στην 8η ή 9η θέση και προκριθεί επί Ατρομήτου ή Κηφισιάς στα προημιτελικά θα δώσει μονό παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ στο πιο «αισιόδοξο» σενάριο της 7ης θέσης, πιθανοί αντίπαλοι είναι Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Σε περίπτωση ισοπαλίας

Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, κάτι που δεν θεωρείται πιθανό λόγω της διαφοράς δυναμικότητας, ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πλεονέκτημα έδρας. Θα καταλήξει 9ος και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.

Σε περίπτωση νίκης

Εφόσον ο ΠΑΟΚ επικρατήσει, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η διαφορά τερμάτων:

Με νίκη ενός γκολ διαφορά (1-0, 2-1 κ.λπ.): ο ΠΑΟΚ τερματίζει ξανά 9ος και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.

Με νίκη δύο γκολ διαφορά: προσπερνά τον Ατρόμητο και τον υποδέχεται στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος έχει 4 βαθμούς (6-6 γκολ) και φτάνει στους 7, όσους έχουν ολοκληρώσει Βόλος (10-7) και Ατρόμητος (7-5).

Με νίκη τεσσάρων ή περισσότερων γκολ διαφορά, φτάνει στο «ταβάνι» του, την 7η θέση. Σε αυτή την περίπτωση θα υποδεχθεί σε μονό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη την Κηφισιά στις αρχές Ιανουαρίου.

Αναλυτικά τα σενάρια: