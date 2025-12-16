Ο ΠΑΟΚ Β στο «πλευρό» του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος (pics)

Ο ΠΑΟΚ Β δεν ξεχνά το κοινωνικό του πρόσωπο, στηρίζοντας και προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος.

Ο Δικέφαλος έστειλε το δικό του κοινωνικό μήνυμα ενόψει των εορτών, με τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ Β να φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος.

Το PAOK Action βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους και την κοινωνία, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγώνες και αποτελέσματα, αλλά και προσφορά, ενσυναίσθηση και ανθρώπινες στιγμές.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και ουσιαστική δράση κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Β ομάδας του ΠΑΟΚ στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγάπης, αποδοχής και αλληλεγγύης, ενόψει των εορταστικών ημερών.

Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε όλους τους χώρους του Συλλόγου, να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τους ανθρώπους του, ενώ το πιο όμορφο κομμάτι της ημέρας ήταν η κοινή στιγμή γύρω από το τραπέζι, όπου όλοι μαζί έφαγαν, συζήτησαν και μοιράστηκαν χαμόγελα. Στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα και δημιούργησαν όμορφες αναμνήσεις, σε ένα κλίμα χαράς και ειλικρινούς επικοινωνίας.

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Το PAOK Action βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους και την κοινωνία, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγώνες και αποτελέσματα, αλλά και προσφορά, ενσυναίσθηση και ανθρώπινες στιγμές.

Ο ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος για τη φιλοξενία και εύχεται καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και χαμόγελα για όλους».