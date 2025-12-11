Μάχες κορυφής και τελικές ευκαιρίες πρόκρισης σε μία κρίσιμη βραδιά!

Με τη μάχη για την πρόκριση να «φλέγεται» και τις περισσότερες ομάδες να παίζουν τις τελευταίες τους ελπίδες, η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League φέρνει κρίσιμες αναμετρήσεις αναμετρήσεις σε μια βραδιά που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη σεζόν.

Λιόν και Άστον Βίλα ισοβαθμούν με τη Μίντγιλαντ στην κορυφή με 12 βαθμούς, με τη γαλλική ομάδα να φιλοξενεί τους Γκόου Αχέντ Ίγκλς την 6η αγωνιστική και την αγγλική ομάδα να ταξιδεύει στη Βασιλεία.

Η Νις παραμένει η μόνη ομάδα που δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει βαθμό και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το όριο εντός έδρας με την Μπράγκα, η οποία είναι έβδομη με 10 βαθμούς.

Η Μίντιλαντ θέλει να σηκωθεί...

Η μόνη ομάδα που έφτασε στην 5η αγωνιστική με τέλειο ρεκόρ, η Μίντιλαντ έχασε τελικά βαθμούς με μια οριακή ήττα με 2-1 από τη Ρόμα. Η δανέζικη ομάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες εναντίον της Γκενκ, η οποία μετά από μια δραματική νίκη με 4-3 εκτός έδρας επί της Μπράγκα την 4η αγωνιστική, την 5η νικώντας τη Βασιλεία με 2-1, ανέβηκε στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, καθώς κυνηγά μια αυτόματη θέση στους 16.

Η Μίντιλαντ έχει χάσει μόνο έναν από τους τελευταίους 13 αγώνες της στη φάση των ομίλων/League phase του Europa League εντός έδρας (6 νίκες, 6 ισοπαλίες.

Η αήττητη Φερεντσβάρος

Μία από τις τέσσερις ομάδες που παρέμειναν αήττητες μέχρι τώρα, η Φερεντσβάρος του Ρόμπι Κιν αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας με τη Φενερμπαχτσέ την 5η αγωνιστική μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες. Η Ρέιντζερς πήρε τον πρώτο της βαθμό στη σεζόν με μια δική της ισοπαλία εναντίον της Μπράγκα, αλλά γνωρίζει ότι ρεαλιστικά χρειάζεται μια νίκη στην Ουγγαρία αν θέλει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.

Να σημειωθεί ότι ο Κιν αγωνίστηκε δύο φορές με τη Σέλτικ στο ντέρμπι του Old Firm εναντίον της Ρέιντζερς κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, κερδίζοντας τον έναν αγώνα και χάνοντας τον άλλον.

Η πρώτη φορά για Σέλτικ και Ρόμα

Η Σέλτικ κατέγραψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρόσφατα ευρωπαϊκά αποτελέσματά της, κερδίζοντας τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ την 5η αγωνιστική - διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του υπηρεσιακού προπονητή Μάρτιν Ο'Νιλ ότι «η γυναίκα μου είπε ότι μάλλον θα τα κάνω θάλασσα». Αντιμετωπίζει μια ακόμη σκληρή δοκιμασία εναντίον της Ρόμα, η οποία έχει ήδη κερδίσει μία φορά στη Γλασκώβη αυτή τη σεζόν, νικώντας τη Ρέιντζερς με 2-0 την 4η αγωνιστική.

Παρά την πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία τους, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Σέλτικ και η Ρόμα θα συναντηθούν σε επίσημο αγώνα.

Συνάντηση...τροπαιούχων

Η Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB)-μία παλιά πρωταθλήτρια Ευρώπης- αντιμετωπίζει την δύο φορές νικήτρια του Κυπέλλου UEFA και πρώην πρωταθλήτριας Ευρώπης (1970), Φέγενορντ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε δύσκολη θέση στη League phase, με τρεις βαθμούς η καθεμία και το ίδιο ρεκόρ μιας νίκης και τεσσάρων ηττών. Μια ακόμη ήττα για οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της αναμέτρησης, καθιστώντας αυτή την αναμέτρηση μεταξύ δύο σημαντικών ευρωπαϊκών ονομάτων μια συναρπαστική προοπτική.

Η Φέγενορντ έχει χάσει επτά από τους τελευταίους εννέα αγώνες της σε διοργανώσεις UEFA (2 νίκες).

Η πίεση αυξάνεται καθώς η League phase του Europa League κάνει το έκτο βήμα της, με τους 18 αγώνες να είναι προγραμματισμένοι όλοι (11/12). Μάλιστα θα είναι το τελευταίο το 2025, πριν οι ομάδες επιστρέψουν το 2026 για το προτελευταίο και το τελευταίο (22 και 29/1).

Καμία πλεόν απόλυτη-μετά την ήττα -και-της Μίντιλαντ, τρεις -Φράιμπουργκ, Μπέτις και Φερεντσβάρος-χωρίς ήττα ακόμα.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Πέμπτη 11/12

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Μπέτις 19:45

Φερεντσβάρος - Ρέιντζερς 19:45

Γιουνγκ Μπόις - Λιλ 19:45

Μίντιλαντ - Γκενκ 19:45

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 19:45

Στουρμ Γκρατς - Ερυθρός Αστέρας 19:45

Νις - Μπράγκα 19:45

Στουτγκάρδη - Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:45

Ουτρέχτη - Νότιγχαμ Φόρεστ 19:45

Πόρτο - Μάλμε 22:00

Λιόν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 22:00

Σέλτικ - Ρόμα 22:00

Βασιλεία - Άστον Βίλα 22:00

Φράιμπουργκ - Σάλτσμπουργκ 22:00

Στεάουα Βουκ. - Φέγενορντ 22:00

Θέλτα - Μπολόνια 22:00

Παναθηναϊκός - Πλζεν 22:00

Μπραν - Φενερμπαχτσέ 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Λιόν 12

Μίντιλαντ 12

Άστον Βίλα 12

Φράιμπουργκ 11

Μπέτις 11

Φερεντσβάρος 11

Μπράγκα 10

Πόρτο 10

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Γκενκ 10

Θέλτα 9

Λιλ 9

Στουτγκάρδη 9

Βικτόρια Πλζεν 9

Παναθηναϊκός 9

Ρόμα 9

Νότιγχαμ Φόρεστ 8

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ΠΑΟΚ 8

Μπολόνια 8

Μπραν 8

Φενερμπαχτσέ 8

Σέλτικ 7

Ερυθρός Αστέρας 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Βασιλεία 6

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Λουντογκόρετς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Στουρμ Γκρατς 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Ρέιντζερς 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0