Πετυχαίνοντας δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, η Μπολόνια λύγισε 2-0 την Νάπολι, δεν την άφησε να ανέβει στην κορυφή και πήγε η ίδια στο -1 από την πρώτη θέση της Serie A.

Οι Partenopei πήγαν στο Renato dall' Ara γνωρίζοντας πως τους περίμενε ένα απαιτητικό παιχνίδι, όμως με την απόδοσή τους το έκαναν ακόμη πιο δύσκολο. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έδειξαν ικανοί να διεκδικήσουν τη νίκη και τελικά ηττήθηκαν με 2-0 μάλλον με κάτω τα χέρια.

Αντίθετα, οι Rossoblu ήταν πιο δραστήριοι στο πρώτο μέρος, δημιουργώντας ευκαιρίες με τους Λουκουμί και Νταλίνγκα και στο δεύτερο μέρος μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση. Η Μπολόνια άνοιξε το σκορ στο 50′ με τον Νταλίνγκα, που πρόλαβε τον Ραχμάνι και έκανε υπέροχο τσίμπημα στο πρώτο δοκάρι μετά την ασίστ του Καμπιάγκι, ενώ στο 66′ ο Λουκουμί με κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Χολμ, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Την ίδια ώρα, στο Marassi, διασταύρωσαν τα ξίφη τους δύο ομάδες με νέο προπονητή στον πάγκο. Οι Τζένοα και η Φιορεντίνα. Και οι δύο «καίγονταν» για τη νίκη, όμως στο τέλος μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 15′ με τον Όστιγκααρντ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα ο Γκούντμουντσον ισοφάρισε με πέναλτι (1-1). Στο 51′ ο Κολόμπο έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει μπροστά την Τζένοα, επίσης από την άσπρη βούλα, και έξι λεπτά μετά ο Πίκολι έκανε το 1-2 για τους Viola. Ωστόσο, στο 60′ ο Κολόμπο εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι, ισοφαρίζοντας σε 2-2, σκορ που έμεινε ως το τέλος. Έτσι, η Τζένοα παραμένει στη 18η θέση με 7 βαθμούς, ενώ η Φιορεντίνα είναι ουραγός, στην 20ή, με 5.