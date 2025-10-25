Τραμπουκίστε ελεύθερα, no problem…

Θέλω ν’ αγιάσω και δεν μπορώ. Θέλω να γράψω για το σερί του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τη μεγαλειώδη εμφάνιση στη Γαλλία, για τα μαγικά του Ντέλια, το πάθος του Αντρίγια, τη λεβεντιά του Τσιφτσή, τον ανίκητο Μειτέ, τους 3.000 τρελαμένους στο Λιλ και δεν με αφήνουν. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος

Μαθαίνεις την απόφαση για το περιστατικό με τον Λανουά και ξεχνάς όλα τα ωραία. Ξεχνάς το ποδόσφαιρο και προσπαθείς να βάλεις το μυαλό σου σε μια τάξη για το πως πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να συμπεριφέρονται, σε μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.



Δεν ξέρω ποιοι φωστήρες συνέταξαν τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ αλλά, όποιος έχει κοινό νου, καταλαβαίνει ότι η απόφαση για την απαλλαγή της ΠΑΕ ΑΕΚ από το πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της SL1 στο περιστατικό με τον Λανουά, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου.



Και μιλάμε για δίωξη που άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ και παρόλα αυτά η ΑΕΚ απαλλάχθηκε από την κ. Σκολαρίκη, Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Οργάνου της SL1, μια προσωπικότητα που συνεχίζει να μας απασχολεί 7 χρόνια μετά (δείτε εδώ άρθρο μου πριν 7 χρόνια).



Δεν έχει σημασία αν ήταν προπηλακισμός όπως είπε η ΕΠΟ, δεν έχει σημασία αν ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο όπως είπε η ΑΕΚ, άλλωστε βίντεο παραδόξως δεν κυκλοφόρησαν ποτέ (ενώ πέρυσι για να τιμωρηθεί ο Ραζβάν τα βίντεο κυκλοφόρησαν πριν φύγει ακόμη η αποστολή από το γήπεδο), η ουσία είναι πως ένας θεσμός, όπως του Αρχιδιαιτητή, που δεν έχει σημασία αν αρέσει σε κάποιους ή όχι, ευτελίστηκε.



Και δεν ξέρουμε αν έχει νόημα να παραμείνει στη θέση του μετά από αυτό. Οταν ο ίδιος αναφέρει με κάθε επισημότητα ότι τον έβριζαν και αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο και να μην κάνει τη δουλειά του και παρόλα αυτά δεν υπάρχει η παραμικρή επίπτωση, ε τότε απλά τα μαζεύεις και φεύγεις γιατί είσαι σε ένα κράτος που το τραμπούκο και το bullying έχει νομιμοποιηθεί- κι αν νομίζει κάποιος ότι θα ξαναστείλει η ΟΥΕΦΑ ξένο αρχιδιαιτητή πλανάται πλάνην οικτρά.



Γιατί στο επόμενο τραμπούκο θα φας και κανά 2 φάπες και στο κάτω κάτω ποιος είσαι εσύ που θα αναφέρεις πως τις έφαγες; Θα σε βγάλουν τρελό και κάπου εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως είσαι κιόλας.



Υπάρχουν (;) κάμερες, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει παρατηρητής αγώνα; Όλοι ένα παρεάκι; Σας θυμίζει κάτι αυτό;



Ναι, οι ομοιότητες πλέον είναι εμφανείς με αυτούς που κορόιδευαν κάποτε… Γιατί, αντί να αναζητούμε το δάσος, φτάσαμε στο σημείο να απολογείται ο Γάλλος γιατί έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο και γιατί δεν κάθισε να ακούει να του βρίζουν στα VIP την οικογένειά του.



Και όταν μια μέρα στη θέση του Λανουά είναι ένας δημοσιογράφος και αναγκαστεί να φύγει από το γήπεδο, δε θα υπάρξει κάποιος να τον υπερασπιστεί. Γιατί ολίγον κατ’ ολίγον διολισθαίνουμε και η κανονικότητα αρχίζει να θολώνει. Κι όπως έγραψε κάποτε ο Μάρτιν Νίμελερ «Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, εσιώπησα, δεν ήμουν δα κομμουνιστής. Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, εσιώπησα, δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης. Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, εσιώπησα, δεν ήμουν δα συνδικαλιστής. Όταν πήραν εμένα, δεν υπήρχε κανείς πλέον, που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί».



Όταν θα έρθουν να τραμπουκίσουν εσένα μην ανησυχείς, σήμερα το δικαιολογείς, αύριο όμως δε θα είναι κάποιος εκεί να σε προστατέψει.



Η απόφαση της Σκολαρίκη αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του Ελληνικού ποδοσφαίρου και επηρεάζει όλες τις ομάδες και κυρίως όσες διεκδικούν το πρωτάθλημα.



Οταν φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε τον προπηλακισμό, ήσσονος σημασίας γεγονός, κάτι δεν πάει καλά και θα το διαπιστώσετε σύντομα.



Δεν έχω κάκτο με την ΑΕΚ. Ούτε με τον οργανισμό που έσπευσε να υπερασπιστεί την απόφαση και να αποδομήσει τον Λανουά έχω κάτι. της ΑΕΚ Τα ίδια ακριβώς θα έγραφα για το συγκεκριμένο περιστατικό, σε όποιο γήπεδο κι αν καταγραφόταν ως γεγονός.



Δεν είναι λοιπόν στραβός ο γυαλός. Στραβά αρμενίζουμε.