Κατάρ: Ο Αλ Χάιντος υποσχέθηκε σχολείο και αθλητικό κέντρο στη Γάζα

Ο Χασάν Αλ Χάιντος, παίκτης του Κατάρ με τις περισσότερες συμμετοχές, δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός σχολείου και ενός αθλητικού κέντρου στη Γάζα μετά την πρόκριση της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το Κατάρ θα κάνει τη δεύτερη εμφάνισή του σε τελικούς, αλλά την πρώτη που θα τo καταφέρει μέσω προκριματικών, έχοντας φιλοξενήσει το τουρνουά του 2022.

Ο 34χρονος επιθετικός, επέστρεψε στην εθνική ομάδα φέτος, αφού ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα το 2024.

Η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική καθώς το Κατάρ εξασφάλισε τη νίκη με 2-1 επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Ντόχα την Τρίτη (14/10), κατακτώντας την κορυφή του 1ου ομίλου και εξασφαλίζοντας ένα απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

«Δόξα τω Θεώ για την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026», δήλωσε ο δύο φορές νικητής του Ασιατικού Κυπέλλου, Αλ Χάιντος.

«Ένα νέο επίτευγμα που φέρνει χαρά σε κάθε Καταριανό και σε όλους όσους ανήκουν σε αυτή την πατρίδα, που κατέστη δυνατό χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δυνατή θέληση των παικτών μας παρά όλες τις προκλήσεις», πρόσθεσε.

Ο Αλ Χάιντος συνέδεσε την αθλητική νίκη με ευρύτερα ανθρωπιστικά ζητήματα, αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου στις 13 Οκτωβρίου.

«Σε στιγμές εορτασμού, η ευθύνη μας παραμένει να θυμόμαστε τα βάσανα των αδελφών και των αδελφών μας σε όλο τον κόσμο και να αφήσουμε την επιτυχία μας να αποτελέσει κίνητρο για προσφορά», είπε.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτή η πρόκριση συμπίπτει με τη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη και την επιτυχία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία ελπίζουμε ότι σηματοδοτεί την αρχή μιας πραγματικά ασφαλούς ζωής για τον λαό εκεί.

Με το θέλημα του Θεού, θα συνεισφέρω κάνοντας δωρεά για την κατασκευή ενός σχολείου και ενός αθλητικού κέντρου στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Γάζας, πιστεύοντας ότι η εκπαίδευση και ο αθλητισμός είναι ο δρόμος προς τη ζωή για άλλη μια φορά».