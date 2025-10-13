Τετ α τετ Γκαγκάτση-Γιοβάνοβιτς: Κανένα θέμα παραίτησης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ σε σύντομη συνάντησή του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα απομάκρυνσής του από τον πάγκο της Εθνικής.

Νωρίτερα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου σημείωσε ότι θα συζητήσει με την διοίκηση της ΕΠΟ για το μέλλον του, κάτι που σήμανε κινητοποίηση στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μάλιστα είχε σύντομο τετ α τετ με τον ομοσπονδιακό προπονητή, όπου του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποχώρησή τους από τον πάγκο της Εθνικής, εκφράζοντας ξανά την στήριξή του.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης, άλλωστε στις δηλώσεις του, εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος προπονητής για την Εθνική ομάδα.