Η υποχρέωση του κράτους

Μέχρι το καλοκαίρι μια ομάδα δεν μπορούσε να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για αθλητική ποινή. Αυτό η ΕΠΟ, το άλλαξε! Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Με την τροποποίηση του άρθρου 35 του ΚΑΠ, οποιαδήποτε ΠΑΕ μπορεί να επιχειρήσει να βρει το δίκιο της στο Διοικητικό Εφετείο, ακόμη και αν πρόκειται για οικονομική διαφορά ανάμεσα στην ίδια και σε έναν ποδοσφαιριστή.

Είναι προφανές ότι αυτή η ελληνική εφεύρεση έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της FIFA, η οποία απαιτεί να μην παραβιάζεται το αυτοδιοίκητο. Το πρόσφατο παράδειγμα του ΟΦΗ με την υπόθεση Μπούρμπου οδηγήθηκε στο CAS και ουδείς γνωρίζει αν η ομάδα της Κρήτης συνεχίσει και στα πολιτικά δικαστήρια. Ηδη το κάνει με την οφειλή στον Παπάζογλου.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία απόφαση του Διαιτητικού της ΕΠΟ που δικαιώνει τον ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για ένα αθλητικό δικαστήριο που αποτελείται από Αρεοπαγίτες και κάποτε η κρίση του ήταν τελεσίδικη και αμετάκλητη. Τώρα υπάρχει το παράθυρο της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο.

Αυτή η ποδοσφαιρική πολυνομία δίνει τη δυνατότητα σε όποιους δεν έχουν να πληρώσουν, να ταλαιπωρούν τους ποδοσφαιριστές ή τους προπονητές για μια ζωή. Τα χρέη λιμνάζουν, οι ομάδες ήδη έχουν αλλάξει ΑΦΜ και οι καινούργιες διοικήσεις αναρωτιούνται γιατί να επωμιστούν αυτές τα βάρη του παρελθόντος.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των ποδοσφαιρικών χρεών. Η Παγκόσμια Οργάνωση Ποδοσφαιριστών, η FIFPro, έχει δώσει οδηγία στα μέλη της να μην πλησιάζουν τη χώρα μας, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Θεωρεί ότι πρόκειται για τους μεγαλύτερους μπαταξήδες της Ευρώπης.

Η ΕΠΟ με την τροποποίηση του άρθρου 35 θέλησε να προστατεύσει τις ομάδες. Όμως ξεχνά ότι ουσιαστικά είναι μέλη της και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Μάλιστα πρόκειται για τους πρωταγωνιστές του αθλήματος, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, συντηρούν οικογένειες και πρέπει να αμείβονται στην ώρα τους.

Η στήλη δεν είναι υπέρ των παρεμβάσεων της πολιτείας. Όμως σε εξόχως κοινωνικά θέματα, όπως αυτών των χρεών εικοσαετίας προς παίκτες, το κράτος οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα του. Ειδικά όταν το ίδιο μοιράζει τα χρήματα από το στοίχημα στις ομάδες. Θα μπορούσε να παρακρατά ένα μέρος από αυτά και να τα αποδίδει σε αυτούς που έχουν λαμβάνειν. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι θέμα ποδοσφαιρικό.

