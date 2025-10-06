Ο Μαρσιάλ συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες, η κριτική στο Μεξικό αυξάνεται! (vid)

Όπως φαίνεται ο Αντονί Μαρσιάλ περνά μια μεγάλη κρίση στην καριέρα του η οποία συνεχίζεται και στο Μεξικό

Τα πράματα δεν εξελίσσονται καλά για τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ που όχι μόνο παραμένει «άσφαιρος» μετά από τρία παιχνίδια αλλά έχει μπει και στο στόχαστρο των ΜΜΕ του Μεξικού και όχι μόνο για την κακή του εικόνα. Το γλυκό ήρθε κι έδεσε στο Τιχουάνα-Μοντερέι 2-2 όπου ο Μαρσιάλ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αρχικά δεν μπόρεσε από κοντά με το κεφάλι να σκοράρει ενώ στο 93’ έκανε τσαφ από πλεονεκτική θέση.

