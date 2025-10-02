Αυτοκτονία και τιμωρία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την ποδοσφαιρική αυτοκτονία του Παναθηναϊκού, που έχασε ένα δικό του ματς από την Γκόου Αχεντ Ιγκλς και πέταξε στα σκουπίδια το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Europa League.

Ο ορισμός της ποδοσφαιρικής αυτοκτονίας είναι αυτό, που έγινε απόψε στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ήταν συντριπτικά καλύτερος για 75 λεπτά, προηγήθηκε με 1-0 έχασε τα άχαστα και όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά το έχασε το παιχνίδι από τα δύο γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί με πανομοιότυπο τρόπο από την δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού.

Με αυτή την ήττα ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια την νίκη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις και προσγείωσε απότομα τον κόσμο του, που είχε αναθαρρήσει το τελευταίο διάστημα.

Ο Παναθηναϊκός είχε 33 τελικές με τις 8 στην εστία, αλλά έβαλε ένα γκολ και οι Ολλανδοί είχαν έξι τελικές με τις τέσσερις στην εστία και έβαλαν δύο γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν σκοράρεις, αν δεν τελειώνεις τον αντίπαλο την στιγμή, που τον έχεις στριμώξει στα σχοινιά θα αντιδράσει και θα την πατήσεις. Έτσι την πάτησε απόψε ο Παναθηναϊκός από μία ομάδα, που για 75 λεπτά δεν φαινόταν πως θα απειλήσει.

Μεγάλες ευκαιρίες, τουλάχιστον άλλες έξι απώλεσε ο Παναθηναϊκός και δέχθηκε με πολύ εύκολο και φθηνό τρόπο τα δύο γκολ. Αν ένα από τα γκολ, που χάθηκαν είχε μπει τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα, αλλά με το αν βαθμούς δεν παίρνεις.

Η ταυτόχρονη έξοδος του Σφιντέρσκι και του Μπακασέτα στο 67' δεν βγήκε, αφού ο Παναθηναϊκός δεν είχε σημείο αναφοράς στην επίθεση (έπαιξε ο Τζούρισιτς φορ) και ο Τσέριν στην θέση 10 δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ίσως εκεί αν έπαιζε ο Ρενάτο να γινόταν κάτι διαφορετικό, αφού έχει το απρόβλεπτο και κάνει την διαφορά. Διότι και ο Ταμπόρδα, που μπήκε είχε ημιτελείς προσπάθειες. Όλα πήγαν στραβά και παρά την καλή απόδοση του Παναθηναϊκού για 75 λεπτά η ομάδα έχασε. Είναι κρίμα για την προσπάθεια όλων και για το ποδόσφαιρο, που έπαιξε η ομάδα για 75 λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε έξυπνα μετά το 1-0 και οι Ολλανδοί τον τιμώρησαν. Είναι μία άδικη ήττα, αλλά είναι και μία ήττα, που πονάει πολύ και φέρνει τον Παναθηναϊκό και πάλι πίσω στο Europa League ψάχνοντας ένα μεγάλο διπλό, για να σβήσει το σημερινό. Πάντως απόψε χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, για να φθάσει τους έξι βαθμούς η ομάδα και δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθεί τέτοια ευκαιρία.

Αν η ομάδα δεν βλεπόταν και έχανε θα λέγαμε ότι έχασε δίκαια, αυτό που έγινε, όμως, είναι πραγματικά αυτοκτονία και μεγάλο μάθημα για τις επόμενες επτά αγωνιστικές στο Europa.

*Τελικά αποδείχθηκε, ότι να δηλωθούν μόνο δύο επιθετικοί στην λίστα το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Ισως αν έμπαινε απόψε ο Πάντοβιτς, ή ο Γερεμέγεφ να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Προχωράμε και την Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, παρά μόνο η νίκη.