Η ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από έναν χρόνο τιμωρίας

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας γνωστοποίησε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που αντιστοιχούν στις ελληνικές ομάδες για τη σεζόν 2026-27, με την ΑΕΚ να εξασφαλίζει την επιστροφή της στις διεθνείς διοργανώσεις μετά την περσινή τιμωρία της.

Τη Δευτέρα 27/04, η ομάδα της ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, καθώς διεκδικεί την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier. Παράλληλα, γνωρίζει ήδη ότι ανεξαρτήτως της τελικής της θέσης στο πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει ξανά στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Ακόμη κι αν τερματίσει στην 3η θέση, θα αγωνιστεί στο European Cup, σύμφωνα με την κατανομή των ευρωπαϊκών θέσεων που ανακοίνωσε η ΟΧΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε τιμωρηθεί από την EHF με αποκλεισμό ενός έτους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά την απόφασή της να μην αγωνιστεί στον τελικό του European Cup απέναντι στην Αλκαλόιντ στα Σκόπια. Η εξέλιξη εκείνη είχε συνδεθεί με το γεγονός ότι δεν επετράπη η μετακίνηση φιλάθλων της ομάδας και η πρόσβασή τους στο γήπεδο του δεύτερου τελικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΧΕ

“Μετά από σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, η Ελλάδα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν 2026-2027 με συνολικά 10 ομάδες, 5 στους άνδρες και 5 στις γυναίκες ως εξής:

Άνδρες

-4 ομάδες στο EHF European Cup (πρωταθλητής, δευτεραθλητής, κυπελλούχος, 3ος Handball Premier).

-Από τη στιγμή που ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και η φιναλίστ ΑΕΚ βρίσκονται εντός της τετράδας, την 4η θέση στην Ευρώπη καταλαμβάνει ο Ιωνικός Bfon (4oς Handball Premier)

-Επίσης η Ελλάδα μπορεί να αιτηθεί και μία επιπλέον ομάδα στο EHF European Cup, η οποία θα είναι η Βianco Monte Δράμα, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στη Handball Premier

Γυναίκες

-2 ομάδες στο EHF European League (πρωταθλητής και δευτεραθλητής) χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην παρακάτω διοργάνωση (EHF European Cup)

-2 ομάδες στο European Cup (Kυπελλούχος και 3ος της Α1 Γυναικών)

-Αφού ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ βρίσκεται εντός της τετράδας και η φιναλίστ Αναγέννηση Άρτας επίσης, την 4η θέση στην Ευρώπη καταλαμβάνει η ομάδα της Άρτας.

-Επίσης η Ελλάδα μπορεί να αιτηθεί και μία επιπλέον ομάδα στο EHF European Cup, η οποία θα είναι o Αθηναϊκός που κατέλαβε την 5η θέση στην Α1 Γυναικών”.