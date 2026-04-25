Δάκρυσε ο Παπαθεοδώρου: «Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν» (vid)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στο σύστημα και την παραμονή στην Stoiximan Greek Basketball League και ευχήθηκε... συλλυπητήρια στους απέναντι.

Το Μαρούσι μπορεί να μην κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, ωστόσο κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, αφού ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη Betsson.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προχώρησε σε δηλώσεις και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες, στο σταφ, τους οπαδούς και τον ιδιοκτήτη της ομάδας του, ενώ στην συνέχεια ευχήθηκε και… συλλυπητήρια στους απέναντι, η οποίοι δεν κατάφεραν να ρίξουν το Μαρούσι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Καλή επιτυχία στον τελικό, εύχομαι ολόψυχα να φέρει το κύπελλο που του αξίζει στην Ελλάδα.

Συγχαρητήρια σε όλους για την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν. Πανηγυρίζουμε, είμαστε περήφανοι. Περήφανοι για τους παίκτες, για το σταφ, για τους οπαδούς, για όσους μας συμπαραστάθηκαν.

Συγχαρητήρια στον κόσμο, συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας, που έχει ήθος και αξιοπρέπεια. Προχωράμε, ευχαριστώ».