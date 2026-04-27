Οι ομοιότητες Champions League και Euroleague: Λίγοι μπορούν στα δύσκολα! (πίνακας)

Πόσες ομάδες και από ποιες χώρες κατάφεραν να προκριθούν στην προημιτελική φάση της Euroleague;

Ένα από τα πιο διαδεδομένα δημοσιογραφικά κλισέ, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον απ’ αυτούς που έχουν συμφέρον να υποβαθμίσουν τις μπασκετικές επιτυχίες, είναι ότι «με το μπάσκετ ασχολούνται σοβαρά 4-5 χώρες στον πλανήτη». Αποκλείεται να μην το έχετε ακούσει ή διαβάσει κάπου. Το μπάσκετ, προφανώς, δεν μπορεί να συναγωνιστεί το ποδόσφαιρο σε παγκόσμια δημοφιλία, ή ακόμα και σε ευρωπαϊκή, ωστόσο αν κάνει κανείς τον κόπο και αντιπαραβάλλει τα νούμερα, θα καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Πριν από πέντε εβδομάδες μόλις, όταν ξεκαθάρισαν οι ομάδες που πήραν την πρόκριση στα φετινά προημιτελικά του ποδοσφαιρικού Champions League, είχαμε φτιάξει έναν πίνακα με όλες τις ομάδες που τα κατάφεραν να προκριθούν τουλάχιστον στους «8» τα τελευταία 20 χρόνια. Η τότε έρευνα έδειξε ότι 41 διαφορετικές ομάδες το κατάφεραν, από 11 διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρος). Και οι τέσσερις τελευταίες χώρες εκπροσωπήθηκαν μόλις από μία φορά.

Δεν έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει αντίστοιχα και στην μπασκετική Euroleague; Πόσο μικρότερη είναι η δεξαμενή συλλόγων και χωρών που εκπροσωπούνται, δεδομένης αυτής της μεγάλης (για άλλους τεράστιας) διαφοράς δημοφιλίας μεταξύ των δύο σπορ στην Ευρώπη; Φτιάξαμε, λοιπόν, έναν πίνακα με όλες τις ομάδες που έχουν καταφέρει να βρεθούν στην οκτάδα των πλέι οφ της Euroleague τα τελευταία 25 χρόνια, από την σεζόν 2000-01 που ξεκίνησε η λειτουργία της.

Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες που έφτασαν είτε στα πλέι οφ οκτάδας, δηλαδή μία ανάσα πριν το φάιναλ φορ. Για να είναι ομοειδές το δείγμα, τις σεζόν που από τη δεύτερη φάση “Top16” που γινόταν σε ομίλους των 4 ομάδων προκρινόταν μόνο ο πρώτος, συμπεριλάβαμε και τον δεύτερο της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο. Φυσικά απουσιάζει η σεζόν 2019-20, δεδομένου ότι τότε δεν έγιναν πλέι οφ και η κανονική περίοδος σταμάτησε τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας.

Τι παρατηρούμε; Ότι τα νούμερα είναι… αντίστοιχα με το ποδόσφαιρο, αν και η Euroleague του μπάσκετ έχει πολύ διαφορετική λογική λειτουργίας (με τα εγγυημένα συμβόλαια) και προφανώς απευθύνεται σε πολύ πιο περιορισμένη δεξαμενή και ομάδων, αλλά και χωρών που «ασχολούνται». Συνολικά 35 διαφορετικοί σύλλογοι από 12 διαφορετικές χώρες τα κατάφεραν. Μία παραπάνω απ’ ότι στην αντίστοιχη ποδοσφαιρική διοργάνωση!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το μπάσκετ είναι πιο δημοφιλές από το ποδόσφαιρο ή πιο διαδεδομένο; Δεν είναι κανείς τρελός για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο αποδεικνύεται: Ότι στο ανώτερο επίπεδο των δύο σπορ, εκεί που πραγματικά παίζονται και διεκδικούνται οι ευρωπαϊκοί τίτλοι, οι ομάδες και οι χώρες που τα καταφέρνουν είναι συγκεκριμένες. Όπως στο ποδόσφαιρο υπάρχει το Big5, που έχει «δώσει» τις 31 από τις 41 ομάδες με παρουσία στα προημιτελικά του Champions League, έτσι και στο μπάσκετ υπάρχει ένα αντίστοιχο «BIG5» (Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Ιταλία), που έχει σχεδόν το 80% των παρουσιών σε προημιτελικές φάσεις της Euroleague.