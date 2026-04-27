Άγγελος Σαρακατσάνης: Στα 15 του στην Μπάγερν και την Εθνική Γερμανίας!

To SDNA γράφει για τον 15χρονο Άγγελο Σαρακατσάνη της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Κ-15 των «Πάντσερ».

Ο Σαρακατσάνης, ο οποίος είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου ανήκει εδώ και χρόνια στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου. Γεννημένος στο Μόναχο, ξεχώρισε από μικρή ηλικία στο ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να ενταχθεί από νωρίς στο αναπτυξιακό σύστημα της Μπάγερν.

Αγωνίζεται κυρίως ως δεξί μπακ, ενώ χρησιμοποιείται από τους Βαυαρούς και ως στόπερ. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν γρήγορο οπισθοφύλακα, με καλή τεχνική κατάρτιση και σωστές αντιδράσεις στο παιχνίδι του.



Ο νεαρός αμυντικός έχει πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο το τελευταίο διάστημα φτάνοντας στο σημείο να κληθεί στην Εθνική Γερμανίας K-15 για τις διεθνείς αναμετρήσεις με την αντίστοιχη ομάδα της Ολλανδίας στις 5 και 7 Μαίου.