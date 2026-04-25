Η πραγματικότητα που εμφανίζεται από τις δηλώσεις Μαρτίνεθ

Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια είναι το πιο «καυτό» ζευγάρι των play offs, με τις δηλώσεις των προπονητών να δείχνουν πώς αντιλαμβάνεται η κάθε πλευρά τις αναμετρήσεις που έρχονται.

Τα ονόματα των ομάδων, οι φανέλες τους, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Όμως μπάσκετ δεν παίζει η ιστορία, το «βάρος» της φανέλας και το legacy. Δεν είναι τυχαίο πως η Βαλένθια έχει πλεονέκτημα έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ούτε το γεγονός πως πολλοί θεωρούν αουτσάιντερ τους «πράσινους».

Αυτό το ζευγάρι απ’ όποια πλευρά κι αν το δει ο καθένας, είναι το πιο συναρπαστικό των play offs. Ο Ολυμπιακός με τη Μονακό είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Το Ρεάλ – Χάποελ έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια, τις έδρες, παρά για το μπάσκετ. Το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις έχει ξεκάθαρο φαβορί ακόμη και σε αυτή την κακή περίοδο των Τούρκων.

Μένει το Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Η 2 η ομάδα της βαθμολογίας, η πιο εντυπωσιακή, κόντρα σε αυτή που έχει μάθει να ξεπερνά εμπόδια, να βγαίνει από δύσκολες καταστάσεις και χωρίς αμφιβολία το όνομά της προκαλεί φόβο. Ειδικά όταν το φαβορί – λόγω έδρας – είναι στα χαρτιά οι Ισπανοί. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν.

Οι καλύτερες αρένες της Ευρώπης. Το θέαμα και η αθλητικότητα, κόντρα στην ποιότητα και την προσωπικότητα. Μια διασταύρωση που σαφώς κάθε φίλος του μπάσκετ περιμένει.

Η σειρά έχει «αρχίσει» ουσιαστικά από τις δηλώσεις. Ο Εργκίν Αταμάν είναι αυτός που μας έχει συνηθίσει να λέει πράγματα για να πειράξει τον εγωισμό των παικτών του. Τα περίφημα mind games. Με τη διαφορά πως έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε λανθασμένα πως όλα είναι mind games.

Σε αυτή τη λογική είναι και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο προπονητής της Βαλένθια που πήρε το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν, μοιάζει περισσότερο να περιμένει τι θα πει ο συνάδελφός του για να «απαντήσει». Φοβούμενος προφανώς μήπως αυτό επηρεάσει την ομάδα του.

Ίσως να είναι επιμονή στη λεπτομέρεια, όμως η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι αυτή της υπερβολής και της… αποστειρωμένης αντιμετώπισης.

Για τον Αταμάν έχουν αναφερθεί πολλά, έχει δεχτεί έντονη κριτική, όμως στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά δεν έχει κάνει τίποτα το κακό. Μάλιστα όταν δήλωνε πως θα ήταν καλύτερο να μην τύχει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στα πλέι οφ, δείχνοντας πόσο καλή ομάδα τη θεωρεί, επικρίθηκε από τους ίδιους τους Παναθηναϊκούς πρωτίστως.

Και τότε ο Μαρτίνεθ έδειξε… ενοχλημένος. Μετά το ματς με τη Μονακό ο Αταμάν συνεχάρη τον συνάδελφό του για το βραβείο που πήρε, τόνισε πως το αξίζει, ενώ συμπλήρωσε πως ο ίδιος δεν έχει καλή απόδοση τη φετινή σεζόν. Κάνοντας ειλικρινή αυτοκριτική.

Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μέχρι κι αυτό θεωρήθηκε mind games. Με τον Μαρτίνεθ να απαντά για το βιογραφικό του Αταμάν που δεν αρκεί προκειμένου να νικήσει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια.

Ο προπονητής των Ισπανών δεν μοιάζει να το κάνει στοχευμένα. Του βγαίνει αυθόρμητα η εγρήγορση, για να μην μπει στο μυαλό της ομάδας του ο Αταμάν. Σα να φοβάται πως θα χαθεί η συγκέντρωση, απλά επειδή ο κόουτς του Παναθηναϊκού τον συνεχάρη για το έργο του ουσιαστικά.

Ακόμη και να ήταν mind games, μέσα στο παιχνίδι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν ήταν τέτοια. Ο Αταμάν έκανε δηλώσεις με ειλικρίνεια και αυτές έχουν αντιμετωπιστεί από τον αντίπαλο προπονητή και συνολικά την μπασκετική κοινότητα, σαν κάτι περίεργο. Αδικώντας τον κόουτς του Παναθηναϊκού στην ουσία.

Η Βαλένθια μέσω αυτής της διαδικασίας, δείχνει μια υπέρμετρη εγρήγορση που έρχεται για να καλύψει ένα φόβο που έχει. Πρακτικά οι Ισπανοί είναι η ομάδα που νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό και μάλιστα άνετα. Έχει αγωνιστικό στυλ που δεν τους ταιριάζει. Οπότε είναι λογική η αντιμετώπιση του ζευγαριού. Αν αυτό φοβίζει τον Μαρτίνεθ και συνολικά την ομάδα του, δεν φταίει ο Αταμάν.

ΥΓ1: Το σκηνικό που έχει γίνει με τον Τζοόυνς έχει πολύ… πλάκα. Είναι απίστευτο που ο… στρατός προσπαθεί να κάνει και πάλι το άσπρο… κόκκινο. Ακυρώθηκε λέει η ποινή, ξεφτιλίστηκε ο Αθλητικός Δικαστής και πολλά άλλα που έχουν πλάκα. Που είναι… για πλάκα. Ο Ολυμπιακός άσκησε έφεση στο ΑΣΕΑΔ και απλά οι τρεις αγωνιστικές έγιναν μία. Ως συνήθως…

