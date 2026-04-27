ΑΕΚ: Παιδιά της ακαδημίας έκαναν δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας (pics)

Ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας της ΑΕΚ και αθλήτριες από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Γυναικών συμμετείχαν στη δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά:

Σε μια πολύ σημαντική, συμβολική αλλά και ουσιαστική, πρωτοβουλία συμμετείχε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Πρόκειται για τη δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με τη στήριξη του Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

Τα φυτά που τοποθετήθηκαν ήταν προσφορά της ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ στη δράση συμμετείχαν νεαροί ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της ΑΕΚ, αλλά και αθλήτριες από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Την ΑΕΚ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ κ. Νίκος Παντερμαλής. Στη δράση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννης Τομπούλογλου.