Σοκαριστικό ατύχημα σε αγώνα ράλι για τον πατέρα του Μαξ Φερστάπεν (vid)

Τυχεροί στην ατυχία τους, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του, Τζάσπερ Βερμιούλεν, βγήκαν σώοι από τα συντρίμμια.
Ο πατέρας του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 έχασε τον έλεγχο του Skoda Fabia σε μία γρήγορη δεξιά στροφή, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο μέσα στο δάσος της Βαλλωνίας. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το δέντρο ξεριζώθηκε, ενώ το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε ανάποδα, πλήρως κατεστραμμένο.
Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν άμεσα ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους.