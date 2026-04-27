Σοκαριστικό ατύχημα σε αγώνα ράλι για τον πατέρα του Μαξ Φερστάπεν (vid)

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Rallye des Wallonie, όταν ο 54χρονος Ολλανδός Γιος Φερστάπεν, άλλοτε πιλότος της Formula 1 και πατέρας του Μαξ Φερστάπεν, είχε σφοδρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής της ημέρας.

Τυχεροί στην ατυχία τους, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του, Τζάσπερ Βερμιούλεν, βγήκαν σώοι από τα συντρίμμια.

Ο πατέρας του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 έχασε τον έλεγχο του Skoda Fabia σε μία γρήγορη δεξιά στροφή, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο μέσα στο δάσος της Βαλλωνίας. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το δέντρο ξεριζώθηκε, ενώ το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε ανάποδα, πλήρως κατεστραμμένο.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν άμεσα ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους.