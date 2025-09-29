Πόγκον: Νέος προπονητής ο Τόμασμπεργκ - «Έπαιξε» του Μαλεζά!  

Ο Τόμας Τόμασμπεργκ, ο οποίος είχε οδηγήσει την Μίντιλαντ στο πρωτάθλημα Δανίας, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Πόγκον. Εξετάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA και η περίπτωση του Στέλιου Μαλεζά.

Ο 50χρονος Τόμας Τόμασμπεργκ, ο οποίος στη σεζόν 2023/24 οδήγησε την Μίντιλαντ στο πρωτάθλημα Δανίας είναι ο νέος τεχνικός της Πόγκον, στην οποία αγωνίζονται μεταξύ άλλων οι Λεονάρντο Κούτρης και Δημήτρης Κεραμίτσης.



Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα ονόματα που εξέτασε ο πρόεδρος του πολωνικού συλλόγου, Άλεξ Χαντιτάτζι ήταν και του πρώην προπονητή της Athens Kallithea, Στέλιου Μαλεζά, ωστόσο προκρίθηκε η περίπτωση του Δανού τεχνικού.



Στη λίστα της Πόγκον ήταν παράλληλα και ο πρώην προπονητής της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φάμπιο Καναβάρο.