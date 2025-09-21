Η Μάντσεστερ Σίτι με γκολ του Χάαλαντ έφτασε μια ανάσα από το να σπάσει την… κατάρα των τελευταίων 2.5 ετών που τη θέλει να μην κερδίζει την Άρσεναλ, όμως οι «Κανονιέρηδες» ισοφάρισαν στο 92’ με τον Μαρτινέλι και το ντέρμπι έληξε ισόπαλο (1-1).

Νίκη ήθελε η Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άρσεναλ. Το ήθελε. Προηγήθηκε. Το πίστεψε. Και τελικά οι Gunners βρήκαν ξανά τη λύση στο Emirates, ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με τον Μαρτινέλι, πήραν την ισοπαλία (1-1), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και συνέχισαν το αήττητο σερί 2,5 ετών που κρατάνε κόντρα στους Cityzens.

Έτσι, οι «Κανονιέρηδες» ανέβηκαν στην 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 10 βαθμούς, ενώ οι «Πολίτες» υποχώρησαν στην 9η θέση με 7 βαθμούς.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει το... όπλο του, άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό. Ο Νορβηγός ως άλλο άλογο, έκανε ένα σπριντ που θα ζηλεύουν μέχρι και σε ιπποδρομίες, πάτησε περιοχή και με ένα ιδανικό τελείωμα σκόραρε για το 1-0 με το... καλησπέρα.

Μετά το γκολ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έριξε τον ρυθμό του ματς και παρέσυρε την Άρσεναλ σε αυτό. Όλα αυτά μέχρι τα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου. Κάπου εκεί ο Μικέλ Αρτέτα ανέβασε ρυθμούς και έψαξε το γκολ που θα φέρει στα ίσα το ματς, με τον Μαντουέκε να απειλεί (45+1'), ωστόσο ο Τζιανλουίτζι Ντοναροούμα ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το «μηδέν».

Με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και το 2ο ημίχρονο, με τους Gunners να πιέζουν για την ισοφάριση και τον Ιταλό κίπερ να δηλώνει παρών σε κάθε φάση. Τελικά, εκεί που η Σίτι πίστεψε πως θα σπάσει την... κατάρα, ήρθε το γκολ της Άρσεναλ. Ο Μαρτινέλι, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο ματς στο 80', έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με μία τρομερή λόμπα «κρέμασε» τον Ντοναρούμα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.