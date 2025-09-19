Πούμας: «Είχαμε συμφωνήσει και με την ΑΕΚ και με τον Μαρσιάλ, μέχρι που ξαφνικά μάθαμε ότι επέλεξε την Μοντερέι»!

Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε ο Διευθυντής στρατηγικής ποδοσφαίρου της Πούμας Εντουάρντο Σαράτσο, ο οποίος επί της ουσίας τονίζει πως ο Αντονί Μαρσιάλ είχε φτάσει σε συμφωνία μαζί του όμως τελικά, τα δεδομένα άλλαξαν, και επέλεξε την Μοντερέι!

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός παράγοντας της Πούμας, σε συνέντευξη του στο TUDN εξέφρασε ανοιχτά την δυσαρέσκειά του για τον Γάλλο επιθετικό και του χρεώνει επι της ουσίας, σύμφωνα με όσα λέει τουλάχιστον, ότι δεν τήρησε τον λόγο του.

«Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στην υπόθεση αυτή πριν από λίγο καιρό. Ήταν ο βασικός μας στόχος για την επίθεση. Διαπραγματευτήκαμε με την ΑΕΚ. Μας επέτρεψαν να μιλήσουμε μαζί του απευθείας. Είχαμε μερικές συνεδρίες μέσω Zoom, τηλεφωνήματα και όλα όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη μιας συμφωνίας. Καταλήξαμε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια επίσημη, γραπτή αποδοχή από την ομάδα, και ένα “να”», προφανώς, από τον παίκτη. Προετοιμαζόμασταν για όλο αυτό και όπως ακριβώς διαπιστώσατε, ξαφνικά υπήρξε αυτή η αμήχανη σιωπή. Φτάνεις σε αυτό το σημείο με μια κατ' αρχήν συμφωνία και μετά έρχεται αυτή η σιωπή. Και “μπουμ”!

Η ανακοίνωση της Μοντερέι έρχεται και ανακαλύπτουμε αυτό που συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο που το ανακάλυψαν όλοι οι άλλοι», τονίσε ο Σαράτσο ενώ από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος αθλητισμού της Πούμας Μιγκέλ Μεχία Μπαρόν ήταν πιο διαλλακτικός και δήλωσε ότι κατανοεί ότι αυτού του είδους οι καταστάσεις εξαρτώνται από τις προτιμήσεις του παίκτη. Ωστόσο, πιστεύει ότι θα ήταν μια πιο σωστή κίνηση από πλευράς Άντονι Μαρσιάλ να είχε μιλήσει με το διοικητικό συμβούλιο της Πούμας για να γνωστοποιήσει την απόφασή του να επιλέξει τελικά την Μοντερέι.