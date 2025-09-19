Κόκκινος συναγερμός στη Ρώμη: Χούλιγκαν από όλη την Ευρώπη την Κυριακή στο Λάτσιο-Ρόμα!

Χούλιγκαν από όλη την Ευρώπη αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στη Ρώμη για το ντέρμπι της αιώνιας πόλης.

Την Κυριακή θα διεξαχθεί το ντέρμπι της αιώνιας πόλης, ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Ρόμα στο Ολίμπικο, με τις ιταλικές αρχές να βρίσκονται σε πρωτοφανή εγρήγορση. Γιατί όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», στην ιταλική πρωτεύουσα θα συρρεύσουν χούλιγκαν από όλη την Ευρώπη για το ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, για να στηρίξουν τη Ρόμα θα πάνε οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης, του Παναθηναϊκού και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που έχουν αδελφοποιηθεί με τους «τζιαλορόσι», ενώ αντίστοιχα για τη Λάτσιο θα βρεθούν στην πολη οπαδοί της Γουέστ Χαμ, της Βίσλα Κρακοβίας, της Λέφσκι Σόφιας και της Λοκομοτίβ Λειψίας.

Στο ιταλικό δημοσίευμα αναφέρεται: «Πρόκειται για παθιασμένους οπαδούς, που είναι πάντα έτοιμοι να συγκρουστούν και να προκαλέσουν καταστροφές όπου κι αν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Οι Έλληνες οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι ultras της Ατλέτικο και οι Κροάτες οπαδοί Bad Blue Boys της Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα μπορούσαν όλοι να εμφανιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο ή ακόμη και μερικές ημέρες αργότερα, όταν η Ρόμα κάνει το ντεμπούτο της στο Europa League απέναντι στη Νις την επόμενη Τετάρτη. Για το ντέρμπι, αναμένεται επίσης η παρουσία οπαδών από τέσσερις ομάδες «φιλικές» προς τους ριζοσπάστες της Λάτσιο στη Curva Nord: Γερμανοί οπαδοί Λειψίας, Πολωνοί χούλιγκαν Sharks (Βίσλα Κρακοβίας), Βούλγαροι οπαδοί Sofia West (Λέφσκι Σόφιας) και Άγγλοι οπαδοί West Ham».

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι ανάλογο, καθώς σοβαρά επεισόδια με ξένους οπαδούς σε ντέρμπι των δύο ομάδων της Ρώμης σημειώθηκαν και το 2014, ενώ τον Απρίλιο του 2024 είχαν αρχίσει από το πρωί της ημέρας του αγώνα οι συγκρούσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Στο πλαίσιο ελέγχου της κατάστασης, το ντέρμπι ορίστηκε στις 13:30 το μεσημέρι στο «Ολίμπικο», με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια. Ισχυρή θα είναι η αστυνομική παρουσία και στα σημεία συγκέντρωσης των οπαδών και τους συνδέσμους, ενώ γίνονται συνεχείς συσκέψεις των αρμόδιων αρχών.