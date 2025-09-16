«Πετάει» για Μεξικό ο Μαρσιάλ και παρουσιάζεται από τη Μοντερέι

Ο Άντονι Μαρσιάλ φτάνει σήμερα στο Μεξικό για να παρουσιαστεί από τη Μοντερέι και να ενταχθεί στις προπονήσεις.

Η μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ από την ΑΕΚ στη Μοντερέι ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο ο Γάλλος φορ σήμερα θα φτάσει στο Μεξικό. Οι «ραγιάδος» έτρεξαν τη διαδικασία της απόκτησή του για να προλάβουν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, όμως διαδικαστικά θέματα δεν επέτρεψαν στον παίκτη να ταξιδέψει νωρίτερα.

Ο Μαρσιάλ μετέβη την Παρασκευή στη Μαδρίτη για να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει, ωστόσο στη συνέχεια έπρεπε να περιμένει την έκδοση της βίζας του και των ταξιδιωτικών εγγράφων. Τελικά μπήκε στο αεροπλάνο και αναμένεται εντός της ημέρας στο Μεξικό για να παρουσιαστεί επίσημα, μιας και αποτελεί μια μεταγραφή-βόμβα για το πρωτάθλημα της χώρας, αλλά και να ξεκινήσει προπονήσεις.

Όπως εξήγησε ο προπονητής της Μοντερέι Ντομενέκ Τόρεντ, το ντεμπούτο του Μαρσιάλ δεν θα αργήσει: «Είναι ένας παίκτης που έκανε προπονήσεις, όχι κάποιος που έρχεται και είναι ανενεργός».