Έφυγαν χωρίς να χαιρετήσουν τους παίκτες ο Βιτόρια και οι συνεργάτες του

Τόσο ο Ρουί Βιτόρια, όσο και οι συνεργάτες του, αποχώρησαν από το Κορωπί πολλές ώρες πριν την προπόνηση και δίχως να αποχαιρετήσουν κανέναν.

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, με τους «πράσινους» να πορεύονται χωρίς αυτόν στο υπόλοιπο της σεζόν.

Όποτε υπάρχει «διαζύγιο» με έναν προπονητή ωστόσο, είθισται αυτός να αποχαιρετά τους ποδοσφαιριστές του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, κάτι που δεν έπραξαν ο Πορτογάλος τεχνικός και οι συνεργάτες του.

Ο ίδιος μετέβη στο «Γ. Καλαφάτης» το πρωί, για να μαζέψει τα πράγματά του, ενώ το επιτελείο του το μεσημέρι, αρκετές ώρες πριν την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο τελευταίος προπονητής που έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τον σύλλογο, δίχως να χαιρετήσει δηλαδή κανέναν, ήταν ο Λάζλο Μπόλονι.