Τέλος και επίσημα ο Μαρσιάλ από την ΑΕΚ, ανακοινώθηκε από την Μοντερέι (pic)

Τέλος και επίσημα από την ΑΕΚ ο Αντονί Μαρσιάλ, με την Ένωση να ανακοινώνει την παραχώρηση του στην μεξικανική Μοντερέι.

Ο Δικέφαλος ευχαρίστησε τον Γάλλο και του ευχήθηκε ότι καλύτερο στη συνέχεια της κάριέρας του τονίζοντας συγκεκριμένα: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές. Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».

Το σενάριο της παραχώρησης του Αντονί Μαρσιάλ στο... παρά πέντε του κλεισίματος των μεταγραφικών παραθύρων ήταν προφανώς το ιδανικό για την ΑΕΚ. Η Ένωση επί της ουσίας εδώ και καιρό έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος προφανώς δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει, ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί. Όπως και συνέβη. Και πλέον ο Μαρσιάλ μετακομίζει στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του.