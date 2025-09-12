ΑΕΚ: Προς τα μεσάνυχτα οι επίσημες ανακοινώσεις για Μαρσιάλ-Μοντερέι

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις απομένουν πλέον για την μετακίνηση του Αντονί Μαρσιάλ στην Μοντερέι. Οι οποίες ανακοινώσεις πάντως, αναμένεται να έρθουν προς τα μεσάνυχτα λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει με το Μεξικό.

Οι εννιά ώρες διαφορά που υπάρχουν με το Μοντερέι, επί της ουσίας καθορίζουν και το ποτέ θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις. Τόσο της ΑΕΚ όσο και του μεξικάνικου συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν πως τα επίσημα για τον Γάλλο επιθετικό πάνε για τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε πως νωρίτερα στο Μεξικό επιβεβαίωναν πως όλα πήγαν καλά με τα ιατρικά του παίκτη και απομένουν μόνο τα τυπικά.

Για την ΑΕΚ, το σενάριο της παραχώρησης του Αντονί Μαρσιάλ στο... παρά πέντε του κλεισίματος των μεταγραφικών παραθύρων ήταν προφανώς το ιδανικό. Η Ένωση επί της ουσίας εδώ και καιρό έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος προφανώς δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει, ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί. Όπως και συνέβη. Και πλέον περιμένουμε να υπογράψει και επίσημα στην Μοντερέι για να σφραγίσει την αποχώρηση του από την ΑΕΚ..