ΜΜΕ Μεξικού: «Πέρασε τα ιατρικά ο Μαρσιάλ, μένουν οι ανακοινώσεις από την Μοντερέι»

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντονί Μαρσιάλ στην Μοντερέι, με τον Γάλλο επιθετικό να περνά με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις όπως αναφέρουν στο Μεξικό.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του «RG La Deportiva» μετέφερε πως «είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι ο Αντονί Μαρσιάλ πέρασε όλες τις ιατρικές εξετάσεις» ενώ το «San Cadilla El Norte» επισημαίνει πως «Ο Μαρσιάλ έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και μένει να υπογραφούν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να ανακοινωθεί επίσημα».

Anthony Martial ya pasó las pruebas médicas y es cuestión de papeleo para que sea anunciado y registrado como nuevo delantero de Rayados. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 12, 2025

Το σενάριο της παραχώρησης του Αντονί Μαρσιάλ στο... παρά πέντε του κλεισίματος των μεταγραφικών παραθύρων ήταν προφανώς το ιδανικό για την ΑΕΚ. Η Ένωση επί της ουσίας εδώ και καιρό έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος προφανώς δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει, ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί. Όπως και συνέβη. Και πλέον περιμένουμε να υπογράψει και επίσημα στην Μοντερέι για να σφραγίσει την αποχώρηση του από την ΑΕΚ..

