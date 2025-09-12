Όταν αυτά ολοκληρωθούν, ο Γάλλος επιθετικός, θα σφραγίσει την μεταγραφή του στην Μοντερέι και επι της ουσίας την αποχώρηση του από την Ένωση και την Ελλάδα. Μάλιστα όπως φαίνεται ήδη έχουν αναχωρήσει από την Αθήνα και η σύζυγος του με το παιδί του καθώς εκείνη ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο με τις αποσκευές, μεταξύ των οποίων και μια τσάντα της ΑΕΚ.
Χρόνος ανάγνωσης 1’
ΑΕΚ: Αναχώρησε από την Ελλάδα η οικογένεια Μαρσιάλ (pic)
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΕΚ: Αναχώρησε από την Ελλάδα η οικογένεια Μαρσιάλ (pic)