ΑΕΚ: Αναχώρησε από την Ελλάδα η οικογένεια Μαρσιάλ (pic) 

Ο Αντονί Μαρσιάλ δρομολογεί τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφή του στην Μοντερέι μετά την συμφωνία που υπήρξε μεταξύ της ΑΕΚ και του Μεξικάνικου συλλόγου και βρίσκεται στη Μαδρίτη για τα απαιτούμενα ιατρικά.

Όταν αυτά ολοκληρωθούν, ο Γάλλος επιθετικός, θα σφραγίσει την μεταγραφή του στην Μοντερέι και επι της ουσίας την αποχώρηση του από την Ένωση και την Ελλάδα. Μάλιστα όπως φαίνεται ήδη έχουν αναχωρήσει από την Αθήνα και η σύζυγος του με το παιδί του καθώς εκείνη ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο με τις αποσκευές, μεταξύ των οποίων και μια τσάντα της ΑΕΚ.