«Ο Μαρσιάλ κάνει εξετάσεις στο εξωτερικό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή» (vid)

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να πουλήσει τον Αντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι και μόνο κερδισμένη βγαίνει από το deal με τους Μεξικανούς.
Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, ο Γάλλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη και στη συνέχεια αν τις περάσει θα προχωρήσει και το deal με την μετακίνησή του στη Μοντερέι, με τους Μεξικανούς να… πανηγυρίζουν, κάνοντας λόγο για μία πολύ μεγάλη μεταγραφή.
[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]— Willie González (@WillieGzz) September 11, 2025
Anthony Martial es una compra increíble. La directiva ya voló a Madrid para después pasarse a Grecia para hacer los exámenes médicos y físicos allá. Ojo, tiene que pasarlos. pic.twitter.com/vUTneTEeIt