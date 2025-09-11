«Ο Μαρσιάλ κάνει εξετάσεις στο εξωτερικό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή» (vid)

Νέο ρεπορτάζ σχετικά με τον Αντονί Μαρσιάλ και τη μεταγραφή του στην Μοντερέι.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να πουλήσει τον Αντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι και μόνο κερδισμένη βγαίνει από το deal με τους Μεξικανούς.

Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, ο Γάλλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη και στη συνέχεια αν τις περάσει θα προχωρήσει και το deal με την μετακίνησή του στη Μοντερέι, με τους Μεξικανούς να… πανηγυρίζουν, κάνοντας λόγο για μία πολύ μεγάλη μεταγραφή.