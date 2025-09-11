Συμφωνία ΑΕΚ-Μοντερέι για Μαρσιάλ, τελειώνει η μεταγραφή!

Επιβεβαιώνεται επίσημα από την ΑΕΚ η κατ' αρχήν συμφωνία με την Μοντερέι για τον Αντονί Μαρσιάλ που μετακομίζει στο Μεξικό!

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έδωσε τα χέρια με τον σύλλογο του Μεξικού για την παραχώρηση του Γάλλου επιθετικού και πλέον από την στιγμή που υπάρχει αυτού του είδους η κατ' αρχήν συμφωνία , πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Από την ΑΕΚ, δόθηκε άδεια στον Μαρσιάλ να μεταβεί σε ενδιάμεση χώρα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει στην Μοντερέι.

Αυτό συνέβη καθώς ο χρόνος πιέζει να τελειώσει άμεσα η μεταγραφή λόγω του οτι κλείνει στο Μεξικό αύριο το μεταγραφικό παράθυρο. Έτσι, ο Γάλλος θα μεταβεί σε μια ενδιάμεση χώρα για όλα τα απαραίτητα (ιατρικά, εργομετρικά και ακολούθως υπογραφές) προκειμένου να κλείσει μέσα στη διορία και να τελειώσει την μεταγραφή του στην Μοντερέι...

Το σενάριο της παραχώρησης του Αντονί Μαρσιάλ στο... παρά πέντε του κλεισίματος των μεταγραφικών παραθύρων είναι προφανώς το ιδανικό. Η Ένωση επί της ουσίας εδώ και καιρό έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος προφανώς δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει, ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί. Όπως και συνέβη. Και πλέον περιμένουμε να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στην Μοντερέι για να σφραγίσει την αποχώρηση του από την ΑΕΚ..