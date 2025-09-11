Μέρλο: «Στην Μοντερέι ο Μαρσιάλ»! (pic)

Ο δημοσιογράφος, Σέσαρ Λουίς Μέρλο μιλά για συμφωνία ΑΕΚ - Μοντερέι για τον Αντονί Μαρσιάλ και οριστική μετακόμιση του Γάλλου στο Μεξικό, είδηση που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ και πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις!

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ της Λατινικής Αμερικής, σημειώνει πως «...οι Ραγιάδος (Μοντερέι) συμφώνησαν για την αφορά του Αντονί Μαρσιάλ και άφησαν εκτός συναγωνισμού την Πούμας. Η Μοντερέι κανόνισε τη μεταγραφή με την ΑΕΚ και πλήρωσε ένα σημαντικό συμβόλαιο στον Γάλλο φορ, με παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Η παραπάνω είδηση φαίνεται πως επιβεβαιώνεται. Οι δύο πλευρές (ΑΕΚ-Μοντερέι) βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί η αποχώρηση του Γάλλου επιθετικού με προορισμό το Μεξικό.

Μιλάμε για ένα ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ η οποία επί της ουσίας εδώ και καιρό έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος προφανώς δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί.

Αυτή η ομάδα - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα είναι η Μοντερέι και πλέον περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις...



