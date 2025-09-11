Μέρλο: «Στην Μοντερέι ο Μαρσιάλ»! (pic)

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ της Λατινικής Αμερικής, σημειώνει πως «...οι Ραγιάδος (Μοντερέι) συμφώνησαν για την αφορά του Αντονί Μαρσιάλ και άφησαν εκτός συναγωνισμού την Πούμας. Η Μοντερέι κανόνισε τη μεταγραφή με την ΑΕΚ και πλήρωσε ένα σημαντικό συμβόλαιο στον Γάλλο φορ, με παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».
Η παραπάνω είδηση φαίνεται πως επιβεβαιώνεται. Οι δύο πλευρές (ΑΕΚ-Μοντερέι) βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί η αποχώρηση του Γάλλου επιθετικού με προορισμό το Μεξικό.
🚨Rayados acordó la compra de Antonhy Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025
*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/Ioy8UToZQ3