Με ένα χρόνο… καθυστέρηση την ψάχνει ο Μαρσιάλ για το Μεξικό

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 29χρονο επιθετικό της ΑΕΚ και τις στραμμένες κεραίες προς τη χώρα των Αζτέκων.

Στο…μισό Μεξικό έχει προταθεί ο Αντονί Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν συμπεριλαμβάνεται στα βασικά πλάνα του νέου τεχνικού της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει λάβει το σχετικό μήνυμα και βρίσκεται σε αναζήτηση νέου κλαμπ, δύο χρόνια πριν από τη λήξη του συμβολαίου με την Ένωση.

Σύμφωνα με όσα εσχάτως αναφέρουν στο Μεξικό, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει προταθεί ούτε λίγο, ούτε πολύ σε έξι ομάδες (!) της χώρας, με την Μοντερέι - όπως φαίνεται - να είναι εκείνη που παίζει πιο δυνατά.

Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου δύο χρόνια πιο πίσω (καλοκαίρι του 2024) να σημειώσουμε πως ο Μαρσιάλ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον συλλόγων από τη χώρα των Αζτέκων, αμέσως μετά τους τίτλους τέλους της πολύχρονης θητείας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο εκείνο το τάιμινγκ ο παίκτης έβαζε ως προτεραιότητα τη συνέχιση της καριέρας του στην Ευρώπη και του ήρθε…κουτί το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που άπλωσε στα πόδια του η ΑΕΚ.

Δύο χρόνια μετά, ο Μαρσιάλ και ο ατζέντης του Φιλίπε Λαμπολέι, ασφαλώς και θυμούνται το…γκελ στο Μεξικό κι έτσι έστριψαν τις κεραίες τους (και) προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού κι από την στιγμή που το «σκάλισμα» στις αγορές της Τουρκίας και της Αραβίας δεν έφεραν αποτέλεσμα.